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Прикордонний контроль між росією та білоруссю відновився вперше за 28 років

Прикордонний контроль між росією та білоруссю відновився вперше за 28 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. білорусь, один із найближчих союзників росії, частково відновила контроль на кордоні із сусідом, заявив у середу міністр закордонних справ рб сергій алейник, передає УНН.

Вперше за 28 років перевірки пройшли на кордоні завдовжки 1 239 кілометрів.

За словами алейника, запровадження прикордонного контролю спрямоване на недопущення в'їзду до білорусі громадян третіх країн до реалізації міжурядової угоди щодо взаємного визнання віз.

алейник повідомив, що перевірка осіб, які перетинають білорусько-російський кордон, здійснюється білоруськими прикордонниками у тісній взаємодії з російськими колегами. "Це не зовсім контроль, це більше схоже на спостереження за ситуацією на кордоні", - сказав алейник журналістам у москві.

Перевірки білоруської прикордонної служби розпочалися 5 травня, але білоруська влада не коментувала цю подію до середи.

Також у середу міністр цифрового розвитку росії максут шадаєв заявив, що до осіннього призову має бути створена єдина база даних осіб, які мають право на військову службу, поряд із запровадженням електронних повісток.

У 1995 році було знято весь прикордонний контроль між росією та білоруссю. росія і білорусь мають угоду про союз, відповідно до якої кремль субсидує білоруську економіку за рахунок кредитів і знижки на російську нафту і газ. Раніше росія використовувала білорусь, економічно залежного союзника, як плацдарм для введення військ та ракет у війну в Україні.

Доповнення

Відповідно до нових російських правил, які набули чинності минулого місяця, будь-якій особі, яка отримала електронну повістку, забороняється залишати країну до явки до військкомату. Тисячі росіян втекли до білорусі, рятуючись від мобілізації та переслідувань у росії після початку війни в Україні.

Правозахисники вважають, що прикордонні перевірки будуть направлені проти російських чоловіків, які намагатимуться уникнути мобілізації до російської армії.

"олександр лукашенко на будь-які загрози, у тому числі диверсійні, відповідає посиленням контролю, що вигідно і росії, яка прагне обмежити можливість виїзду з країни тим, хто намагається уникнути мобілізації та участі у війні з Україною", – сказав Павло Сапелко із білоруського правозахисного центру "Весна".

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