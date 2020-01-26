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При СНБО создана рабочая группа из противодействия распространению китайского коронавируса

Киев • УНН

 • 17111 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. При Аппарате СНБО Украины с 20 января создана оперативная группа по вопросам мониторинга и анализа ситуации относительно распространения нового коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

При СНБО создана рабочая группа из противодействия распространению китайского коронавируса

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что ситуация с распространением нового коронавируса находится на постоянном контроле, и Аппарат СНБО Украины владеет в полном объеме всей необходимой информацией по этому вопросу. По его словам, мониторинг распространения нового коронавируса (2019-n-CoV) осуществляется в отношении стран Азии (прежде всего КНР), Европы, США и стран СНГ, с которыми Украина имеет общую границу", - говорится в сообщении.

Так, в круглосуточном режиме анализируются и изучаются меры, принимаемые органами власти иностранных государств для предотвращения дальнейшего распространения вируса, и статистика случаев пневмонии, вызванной новым коронавирусом (2019-нCoV).

Отмечается, что украинские органы власти реализуют плановые мероприятия по недопущению распространения коронавируса.

Напомним, начиная от 26 января, в аэропорту Борисполь начнут измерение температуры пассажиров на прямых авиарейсах из Китая.

Как отметили в Минздраве, в Украине не зафиксировано ни одного случая заражением коронавирусом.

Также сообщалось, что в Украине готовы лечить вирус, если он будет обнаружен с помощью тех технологий, которые помогли вылечить людей в Китае.

Кроме того, в Украине создали оперативный штаб для контроля распространения коронавируса. А МОЗ обнародовало рекомендации для граждан Украины по новому коронавирусу.

Также сообщалось, что ВОЗ рекомендовала каждой стране готовиться к сдерживанию вируса из Китая.

По последним данным, число подтвержденных смертельных случаев в Китае от уханьськой пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, увеличилось до 57 человек, количество заболевших возросло до 2027 человек.

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