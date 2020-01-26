При РНБО створили робочу групу із протидії розповсюдженню китайського коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. При Апараті РНБО України з 20 січня створено оперативну групу з питань моніторингу та аналізу ситуації стосовно розповсюдження нового коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу РНБО.
"Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначив, що ситуація з поширенням нового коронавірусу перебуває на постійному контролі, і Апарат РНБО України володіє в повному обсязі всією необхідною інформацією щодо цього питання. За його словами, моніторинг розповсюдження нового коронавірусу (2019-n-CoV) здійснюється стосовно країн Азії (насамперед КНР), Європи, США, та країн СНД, з якими Україна має спільний кордон", - сказано у повідомленні.
Так, у цілодобовому режимі аналізуються і вивчаються заходи, яких вживають органи влади іноземних держав для запобігання подальшому поширенню вірусу, і статистика випадків пневмонії, спричиненої новим коронавірусом (2019-нCoV).
Відзначається, що українські органи влади реалізують планові заходи щодо недопущення поширення коронавірусу.
Нагадаємо, починаючи від 26 січня, в аеропорту Бориспіль розпочнуть вимірювання температури пасажирів на прямих авіарейсах з Китаю.
Як зазначили у МОЗ, в Україні не зафіксовано жодного випадку зараженням коронавірусом.
Також повідомлялося, що в Україні готові лікувати вірус, якщо його буде виявлено за допомогою тих технологій, які допомогли вилікувати людей у Китаї.
Окрім того в Україні створили оперативний штаб для контролю розповсюдження коронавірусу. А МОЗ оприлюднило рекомендації для громадян України щодо нового коронавірусу.
Також повідомлялося, що ВООЗ рекомендувала кожній країні готуватися до стримування вірусу з Китаю.
За останніми даними, кількість підтверджених смертельних випадків у Китаї від уханської пневмонії, викликаної коронавірусом нового типу, збільшилася до 57 осіб, кількість хворих зросла до 2027 осіб.