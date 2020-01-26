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При РНБО створили робочу групу із протидії розповсюдженню китайського коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. При Апараті РНБО України з 20 січня створено оперативну групу з питань моніторингу та аналізу ситуації стосовно розповсюдження нового коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу РНБО.

При РНБО створили робочу групу із протидії розповсюдженню китайського коронавірусу

"Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначив, що ситуація з поширенням нового коронавірусу перебуває на постійному контролі, і Апарат РНБО України володіє в повному обсязі всією необхідною інформацією щодо цього питання. За його словами, моніторинг розповсюдження нового коронавірусу (2019-n-CoV) здійснюється стосовно країн Азії (насамперед КНР), Європи, США, та країн СНД, з якими Україна має спільний кордон", - сказано у повідомленні.

Так, у цілодобовому режимі аналізуються і вивчаються заходи, яких вживають органи влади іноземних держав для запобігання подальшому поширенню вірусу, і статистика випадків пневмонії, спричиненої новим коронавірусом (2019-нCoV).

Відзначається, що українські органи влади реалізують планові заходи щодо недопущення поширення коронавірусу.

Нагадаємо, починаючи від 26 січня, в аеропорту Бориспіль розпочнуть вимірювання температури пасажирів на прямих авіарейсах з Китаю.

Як зазначили у МОЗ, в Україні не зафіксовано жодного випадку зараженням коронавірусом.

Також повідомлялося, що в Україні готові лікувати вірус, якщо його буде виявлено за допомогою тих технологій, які допомогли вилікувати людей у Китаї.

Окрім того в Україні створили оперативний штаб для контролю розповсюдження коронавірусу. А МОЗ оприлюднило рекомендації для громадян України щодо нового коронавірусу.

Також повідомлялося, що ВООЗ рекомендувала кожній країні готуватися до стримування вірусу з Китаю. 

За останніми даними, кількість підтверджених смертельних випадків у Китаї від уханської пневмонії, викликаної коронавірусом нового типу, збільшилася до 57 осіб, кількість хворих зросла до 2027 осіб.

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