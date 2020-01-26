Наразі в Україні не зафіксовано зараження на коронавірус – Скалецька
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. В Україні не зафіксовано жодного випадку зараженням коронавірусом. Про це заявила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у неділю, 26 січня, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офіса Президента.
"…Наразі в Україні не зафіксовано зараження цим вірусом. Виявлені випадки, про які повідомляли ЗМІ, були звичайним грипом", - зазначила міністр.
За її словами, постійно працює оперативний штаб з узгодження необхідних медичних та міжвідомчих дій.
Повідомляється, що МОЗ підготувало порядок реагування для лікарень і лікарів, служб, відповідальних за перетин кордону, та лабораторій.
Як передавалося раніше в УНН, в Україні трьох людей перевірили через підозру на коронавірус.
Нагадаємо, що в Україні створили оперативний штаб для контролю розповсюдження коронавірусу.
Також повідомлялося, що ВООЗ рекомендувала кожній країні готуватися до стримування вірусу з Китаю.
За останніми даними, кількість підтверджених смертельних випадків у Китаї від уханської пневмонії, викликаної коронавірусом нового типу, збільшилася до 57 осіб, кількість хворих зросла до 2027 осіб.