Сейчас в Украине не зафиксировано заражения на коронавирус - Скалецкая
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В Украине не зафиксировано ни одного случая заражения на коронавирус. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время встечи с Президентом Украины Владимиром Зеленский в воскресенье, 26 января, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"...Сейчас в Украине не зафиксировано заражения этим вирусом. Выявленные случаи, о которых сообщали СМИ, были обычным гриппом", - отметила министр.
По ее словам, постоянно работает оперативный штаб по согласованию необходимых медицинских и межведомственных действий.
Сообщается, что Минздрав подготовил порядок реагирования для больниц и врачей, служб, ответственных за пересечение границы, и лабораторий.
Как передавалось ранее в УНН, в Украине трех человек проверили из-за подозрения на коронавирус.
Напомним, что в Украине создали оперативный штаб для контроля за распространением коронавируса.
Также сообщалось, что ВОЗ рекомендовала каждой стране готовиться к сдерживанию вируса из Китая.
По последним данным, число подтвержденных смертельных случаев в Китае от уханськой пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, увеличилось до 57 человек, количество заболевших возросло до 2027 человек.