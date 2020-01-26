В Україні готові лікувати коронавірус, якщо його буде виявлено – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. В готові лікувати вірус, якщо його буде виявлено за допомогою тих технологій які допомогли вилікувати людей в Китаї. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським у неділю, 26 січня, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Ті технології, які допомогли вилікувати людей в Китаї, застосовуються і в Україні. Наші інфекціоністи знають про них і готові ними скористатися. За допомогою таких же технологій вони лікують грипоподібні захворювання", – зазначив заступник міністра охорони здоров’я.
Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні не зможуть підтвердити коронавірус. Також в Україні трьох людей перевірили через підозру на коронавірус.
Нагадаємо, що в Україні створили оперативний штаб для контролю розповсюдження коронавірусу.
Також повідомлялося, що ВООЗ рекомендувала кожній країні готуватися до стримування вірусу з Китаю.
За останніми даними, кількість підтверджених смертельних випадків у Китаї від уханської пневмонії, викликаної коронавірусом нового типу, збільшилася до 57 осіб, кількість хворих зросла до 2027 осіб.