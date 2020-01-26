В Украине готовы лечить коронавирус, если он будет обнаружен - МОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В готовые лечить вирус, если он будет обнаружен с помощью тех технологий которые помогли вылечить людей в Китае. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье, 26 января, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Те технологии, которые помогли вылечить людей в Китае, применяются и в Украине. Наши инфекционисты знают о них и готовы ими воспользоваться. С помощью таких же технологий они лечат гриппоподобные заболевания", - отметил заместитель министра здравоохранения.
Как ранее сообщалось в УНН, в Украине не смогут подтвердить коронавирус. Также в Украине трех человек проверили из-за подозрения на коронавирус.
Напомним, что в Украине создали оперативный штаб для контроля за распространением коронавируса.
Также сообщалось, что ВОЗ рекомендовала каждой стране готовиться к сдерживанию вируса из Китая.
По последним данным, число подтвержденных смертельных случаев в Китае от уханьской пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, увеличилось до 57 человек, количество заболевших возросло до 2027 человек.