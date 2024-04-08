Преобладающая статистика смертей из-за проблем в системе здравоохранения является главным вопросом на выборах в Южной Корее

Несмотря на низкий уровень смертности во время пандемии Covid-19, в южнокорейских СМИ накапливается ошеломляющая статистика смертей из-за препятствий в госпитализации: с 2017 года более 3750 пациентов умерли из-за того, что местные больницы отказались оказывать помощь. Парламентские выборы в Южной Корее омрачены выявлением ряда проблем в системе здравоохранения страны, передает УНН со ссылкой на Bloomberg и RFI.

Детали

В связи с приближением парламентских выборов в Южной Корее разворачивается полемика относительно ситуации в сфере здравоохранения. В местных СМИ приводятся факты о том, что здравоохранение в стране серьёзно нарушено, - в частности накапливаются истории о пациентах, которые умерли из-за того, что их не смогли вовремя госпитализировать. Согласно отчету Чонг Юсока, профессора медицинских наук Университета Данкук в городе Чхонан, с 2017 года до сих пор более 3750 пациентов умерли только из-за того, что местные больницы отказались оказывать помощь.

На сегодня известные медицинские центры в Сеуле переполнены пациентами. Остальная страна борется с нехваткой врачей, поскольку в середине февраля тысячи младших врачей уволились с работы. Комнаты ожидания переполнены, операции приходится откладывать, пишут СМИ. Обострила ситуацию шестинедельная общенациональная забастовка почти 13 000 ординаторов и интернов, которые протестуют против плана увеличения набора в медицинские школы.

Bloomberg приводит пример, как больной раком пищевода житель южного острова Чеджу, прилетел в больницу Бандунгского национального университета Сеула для операции в июне 2023 года. Хотя он должен проходить осмотры каждые четыре недели, иногда требуется несколько месяцев, чтобы записаться на прием, отмечает издание.

На этом острове вообще нет врача, который мог бы лечить рак пищевода. В Сеуле все так сконцентрировано - сказал Юнг о своем родном городе с населением почти 700 000 человек.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль пообещал решить проблему кризиса. Его консервативная Партия власти народа сейчас находится у власти, и он пытается вернуть десятки мест, которые занимают его прогрессивные соперники во главе с Демократической партией. Юн Сук Йоль предложил такие меры, как увеличение количества врачей.

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Сами врачи выступают против попыток увеличить количество врачей, утверждая, что предложение правительства увеличить набор на 2000 мест в год с нынешних 3058 не решает корневой проблемы. По их словам, оплата врачей в некоторых критических областях, охваченных Национальной системой медицинского страхования страны, намного ниже, чем оплата сторонних специалистов, особенно тех, кто выполняет косметические и эстетические процедуры.

Разница в компенсации и инфраструктуре между Сеулом и сельской местностью также означает нехватку медицинских работников за пределами столицы.

В связи с приближением парламентских выборов в эту среду, 10 апреля, южнокорейское правительство более примирительно относится к врачам. По словам представителя Министерства здравоохранения в понедельник, 8 апреля, изменения в реформе не являются "физически" невозможными. Позиция правительства, которая ранее была твердой, становится все более гибкой в преддверии выборов.

Напомним,

УНН сообщал, что южнокорейские больницы продлят рабочие часы и позволят полностью перейти на телемедицинские услуги, чтобы справиться с нехваткой персонала, вызванной протестами врачей против запланированных реформ в сфере здравоохранения.

Почти половина врачей Словении согласились отозвать свое согласие на сверхурочную работу, после забастовки, которая длилась семь недель. Соответствующий шаг грозит значительными проблемами для учреждений здравоохранения страны.