Преобладающая статистика смертей из-за проблем в системе здравоохранения является главным вопросом на выборах в Южной Корее

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Более 3750 пациентов умерли в Южной Корее с 2017 года из-за отказа больниц оказывать медицинскую помощь, что подчеркивает основные проблемы системы здравоохранения накануне парламентских выборов в стране.
Ватикан обнародовал обновленную декларацию о достоинстве: осудили эвтаназию, гендерную теорию и суррогатное материнство
Ватикан обнародовал 20-страничную декларацию, осуждающую такие нарушения морали, как эвтаназия, гендерная теория, суррогатное материнство, аборты, увечья, пытки, торговля людьми и другие действия, унижающие человеческое достоинство.
Украина и Венгрия договорились об открытии нового пункта пропуска для легкового транспорта
Украина и Венгрия договорились открыть новый пункт пропуска для легкового транспорта "Великая Паладь - Надьгодош" и разрешить пропуск пустых грузовиков весом более 7,5 тонн в пункте пропуска "Лужанка - Берегшурань".
"Ожидаю, что это произойдет в течение нескольких недель": сенатор США о согласовании помощи Украине
Сенатор США Джонни Эрнст ожидает, что пакет помощи Украине будет одобрен Конгрессом в течение нескольких недель, несмотря на некоторые разногласия относительно уровня расходов, поскольку подавляющее большинство поддерживает Украину ради ее собственной национальной безопасности.
Дания внесет в Фонд поддержки энергетики Украины еще 5,8 млн долларов
Дания сделает дополнительный взнос в Фонд энергетической поддержки Украины в размере 5,8 млн. долларов США, что увеличит общий взнос до 11 млн евро, чтобы помочь Украине поддерживать энергоснабжение на фоне значительных разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.
Железняк: комитет ВР не завершил рассмотрение мобилизационного законопроекта, финал подготовки сравнительной таблицы ко второму чтению будет 9 апреля
Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки еще не завершил рассмотрение мобилизационного законопроекта, завершение подготовки сравнительной таблицы запланировано на 9 апреля. Верховная Рада планирует начать рассмотрение документы 10 апреля, а окончательное голосование ожидается 11 апреля.
Эстония и Люксембург объявили о новой финансовой помощи для ІТ-коалиции по поддержке Украины - Минобороны
ИТ-коалиция в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины сформировала экспертные подгруппы, а Эстония и Люксембург объявили о новых финансовых взносах в поддержку способности Украины в сфере ИТ, связи и кибербезопасности.
россияне ударили по Донецкой области: есть погибший и 3 раненых в Часовом Яру и Селидовом
В результате обстрелов Часов Яра и Селидово Донецкой области погибла 77-летняя женщина, 3 человека получили ранения, повреждены 6 частных домов и 9-этажный дом.
Большая вода в рф: митинг собрался на площади в орске, полиция заблокировала вход в мэрию
Более 100 жителей орска (россия) собрались на главной площади города, скандируя "путин, помоги" и жалуясь на действия местных властей и недостаточную компенсацию после наводнения, вызванного прорывом дамбы.
Удар рф по Белополью на Сумщине: зафиксировано 4 попадания, два человека травмированы
Два человека получили ранения в результате российского удара по Белополью в Сумской области, было зафиксировано четыре попадания КАБами, три из них - в центр города.