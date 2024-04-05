Заболеваемость раком предстательной железы удвоится к 2040 году во всем мире - исследование

По данным моделирования, опубликованного в журнале The Lancet, в течение следующих лет во всем мире резко возрастет заболеваемость раком простаты. В ближайшие десятилетия количество мужчин, у которых будут диагностировать рак простаты, удвоится. Это особенно коснется менее богатых стран, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

К 2040 году количество мужчин, у которых диагностируют рак предстательной железы, удвоится до 2,9 миллиона в год, а ежегодная смертность от него возрастет на 85%, - пишет издание.

Рак предстательной железы сегодня является одной из главных причин смерти в более чем 100 странах мира и самым распространенным видом рака у мужчин, - зафиксировано 15% от всех онкологических заболеваний у мужчин. Болезнь в большинстве случаев возникает в возрасте старше 50 лет.

Шведские врачи пытаются спасти конечности раненым украинским солдатам

Вообще заболеваемость раком предстательной железы резко возрастает с возрастом. Поскольку население мира стареет, а продолжительность жизни увеличивается, новые исследования прогнозируют резкий рост количества случаев заболевания раком простаты и смертности от него в течение следующих 15 лет.

И "в отличие от других серьезных проблем, таких как рак легких или сердечно-сосудистые заболевания, этот рост случаев нельзя предотвратить с помощью политики здравоохранения", - отмечают исследователи.

Раннее выявление болезни Паркинсона: новый тест поможет не ждать симптомов годами