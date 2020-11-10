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Премьер Армении о подписании соглашения по Карабаху: другого выхода не было

Премьер Армении о подписании соглашения по Карабаху: другого выхода не было

Киев  •  УНН

 • 12745 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, обращаясь к нации в своем Facebook заявил, что у него не было другого выхода, кроме подписать соглашение по Карабаху, передает УНН.

“Решение принято в результате анализа военной ситуации и на основе оценок людей, которые лучше всех знакомы с военной ситуацией. Мы должны понять, что наша армия сражалась против террористов, второй армии НАТО и армии Азербайджана”, — отметил он.

Как отмечает BBC, упоминая про “армию НАТО” Пашинян явно намекает на поддержку Азербайджана со стороны Турции. В Баку отрицают, что Анкара принимает участие в военной операции и признают только дипломатическую участие Турции.

“Другого выхода, кроме подписания заявления не было. Сейчас я не могу сказать, почему так произошло, чтобы не ставить под угрозу жизни многих людей. Это будет иметь прямое влияние на боевые действия”, — сказал Пашинян.

Он раскритиковал протестующих, которые громят здания парламента, заявив, что “таким образом они наносят удар по военным, находящихся на фронте”.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия введет миротворцев в Карабах. Это заявление Путина произошло после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Позже в Кремле подтвердили подписание соглашения о прекращении военных действий в Карабахе.

Впоследствии в Минобороны РФ отчитались, что Россия направила в Нагорный Карабах почти 2 тыс. миротворцев.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что соглашение по Карабаху соответствует интересам азербайджанского и армянского народов, в частности, он назвал это соглашение капитуляцией Армении. Алиев также заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие.

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