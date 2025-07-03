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Премьер-министр Дании призвала Европу показать свою силу перед лицом угроз

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европа живет в мире хищников и должна активно защищать демократию. Дания, возглавившая Совет ЕС, обещает усилить безопасность континента.

Премьер-министр Дании призвала Европу показать свою силу перед лицом угроз

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что Европа живет в мире хищников и не может оставаться пассивной. Она призвала все страны континента встать на защиту принципов демократии, свободы и верховенства права. Дания, которая с июля возглавила Совет ЕС, пообещала активно работать над усилением безопасности Европы. Об этом чиновница заявила на пресс-конференции в Копенгагене, передает УНН.

Мы живем в мире хищников, и мы не должны становиться жертвами. Вместо этого мы должны встать и показать нашу истинную силу. Европа – это мощный континент, который стоит на принципах демократии, свободы, верховенства права, и неважно, какой хищник приходит – он не имеет права отнять это у нас 

- отметила Фредериксен.

В течение следующих 6 месяцев она пообещала "делать все, что в ее силах для более решительной роли Европы" на фоне того, что Дания сменила Польшу на посту председателя Совета ЕС. Страна будет председательствовать до 31 декабря.

Никто не жертвует больше ради вас, чем вы и ваши граждане. Вся та кровь, которая проливается на полях Украины в борьбе за свободу. Именно поэтому нам нужно перестать думать о нашей европейской поддержке как о подарках. Надо рассматривать ее как настоящую поддержку защиты Европы против агрессивной политики России, агрессивного империализма 

- добавила она, обращаясь к украинцам.

Премьер Дании: поставки оружия Украине - инвестиция в безопасность всей Европы03.07.25, 17:54 • 482 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Метте Фредериксен
Копенгаген
Европейский Союз
Дания
Украина
Польша
Tesla
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