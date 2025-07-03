Прем’єрка Данії закликала Європу показати свою силу перед загрозами

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголосила, що Європа живе у світі хижаків і не може залишатися пасивною. Вона закликала всі країни континенту встати на захист принципів демократії, свободи та верховенства права. Данія, яка з липня очолила Раду ЄС, пообіцяла активно працювати над посиленням безпеки Європи. Про це посадовиця заявила на пресконференції у Копенгагені, передає УНН.

Ми живемо у світі хижаків і ми не повинні ставати жертвами. Натомість ми повинні встати й показати нашу справжню силу. Європа – це потужний континент, який стоїть на принципах демократії, свободи, верховенства права і неважливо який хижак приходить – він не має права забрати це у нас - зазначила Фредеріксен.

Протягом наступних 6 місяців вона пообіцяла "робити все що у її силах для більш рішучої ролі Європи" на тлі того, що Данія змінила Польщу на посаді голови Ради ЄС. Країна головуватиме до 31 грудня.

Ніхто не жертвує більше задля вас, ніж ви та ваші громадяни. Вся та кров, яка проливається на полях України в боро-тьбі за свободу. Саме тому нам потрібно перестати думати про нашу європейську підтримку, як подарунки. Треба роз-глядати її як справжню підтримку захисту Європи проти агресивної політики росії, агресивного імперіалізму - додала вона, звертаючись до українців.

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