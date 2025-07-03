Прем’єрка Данії закликала Європу показати свою силу перед загрозами

$41.810.01
49.130.28
ukenru
Завтра або у найближчі дні: Зеленський підтвердив розмову із Трампом
15:32 • 3896 перегляди
Завтра або у найближчі дні: Зеленський підтвердив розмову із Трампом
Ексклюзив
14:02 • 18041 перегляди
За півроку 2025 у Києві було пошкоджено більше будинків, ніж за весь 2024 рік
13:42 • 28580 перегляди
Зеленський про підписаний документ з США: розраховуємо на збиття "шахедів" у великій кількості
Ексклюзив
12:41 • 31145 перегляди
У Києві з початку повномасштабного вторгнення загинули понад 250 цивільних
Ексклюзив
3 липня, 09:27 • 52496 перегляди
Транспортний потік в Києві: у КМДА відповіли, коли вищі шанси потрапити в затори
3 липня, 08:45 • 85607 перегляди
Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки
Ексклюзив
3 липня, 07:48 • 54303 перегляди
В результаті вибуху на Житомирщині пошкоджено близько сотні будівель
Ексклюзив
3 липня, 06:58 • 53189 перегляди
Вибух на Житомирщині: імовірною причиною вважають порушення правил безпеки на агропідприємстві
Ексклюзив
3 липня, 06:55 • 39661 перегляди
Правоохоронці проводять обшуки у депутата Волинської облради по справі про незаконне переправлення чоловіків за кордон
Ексклюзив
3 липня, 06:19 • 29221 перегляди
Алергія на сонце: лікар розповів про симптоми та причини
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+29°
1.6м/с
47%
751мм
Популярнi новини
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 54007 перегляди
У НАТО впевнені - США скоротить свої війська у Європі: в альянсі переглядають оборонний план3 липня, 09:55 • 92061 перегляди
Трамп і Зеленський збираються зідзвонитися у п'ятницю - FT3 липня, 10:48 • 44610 перегляди
Закон не для всіх: головний юрист НБУ під слідством за "зловживання"досі не відсторонений від посади10:55 • 69699 перегляди
Легалізація порнографії: що думають про ініціативу кияни - опитування (відео)12:24 • 62901 перегляди
Публікації
“Внутрішній інтерес”: хто в АРМА може лобіювати компанію з російським слідом “Алакор Сіті” у конкурсі за “Гулівер”14:09 • 21203 перегляди
Пакет із Сантою й банка з-під горошку: як фігуранти корупційних справ ховали хабарі13:33 • 26774 перегляди
У “Ліверпулі” підтвердили смерть футболіста Діогу Жоти: як відреагувала футбольна спільнота13:08 • 27487 перегляди
Мандат міцніший за закон: чому Кузьміних досі депутат, попри кримінал і порушення12:45 • 38057 перегляди
Легалізація порнографії: що думають про ініціативу кияни - опитування (відео)12:24 • 63175 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Майкл Маккол
Кіпер Олег Олександрович
Анджей Дуда
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Катар
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 54219 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 57365 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів2 липня, 14:39 • 64498 перегляди
Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон2 липня, 12:56 • 70789 перегляди
Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро2 липня, 07:53 • 124866 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк таймс
Іскандер (ОТРК)
Starlink
Шахед-136

Прем’єрка Данії закликала Європу показати свою силу перед загрозами

Київ • УНН

 • 348 перегляди

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Європа живе у світі хижаків і повинна активно захищати демократію. Данія, яка очолила Раду ЄС, обіцяє посилити безпеку континенту.

Прем’єрка Данії закликала Європу показати свою силу перед загрозами

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголосила, що Європа живе у світі хижаків і не може залишатися пасивною. Вона закликала всі країни континенту встати на захист принципів демократії, свободи та верховенства права. Данія, яка з липня очолила Раду ЄС, пообіцяла активно працювати над посиленням безпеки Європи. Про це посадовиця заявила на пресконференції у Копенгагені, передає УНН.

Ми живемо у світі хижаків і ми не повинні ставати жертвами. Натомість ми повинні встати й показати нашу справжню силу. Європа – це потужний континент, який стоїть на принципах демократії, свободи, верховенства права і неважливо який хижак приходить – він не має права забрати це у нас 

- зазначила Фредеріксен.

Протягом наступних 6 місяців вона пообіцяла "робити все що у її силах для більш рішучої ролі Європи" на тлі того, що Данія змінила Польщу на посаді голови Ради ЄС. Країна головуватиме до 31 грудня.

Ніхто не жертвує більше задля вас, ніж ви та ваші громадяни. Вся та кров, яка проливається на полях України в боро-тьбі за свободу. Саме тому нам потрібно перестати думати про нашу європейську підтримку, як подарунки. Треба роз-глядати її як справжню підтримку захисту Європи проти агресивної політики росії, агресивного імперіалізму 

- додала вона, звертаючись до українців.

Прем'єрка Данії: постачання зброї Україні - інвестиція в безпеку всієї Європи03.07.25, 17:54 • 561 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Метте Фредеріксен
Копенгаген
Європейський Союз
Данія
Україна
Польща
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9