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Представители органов нацбезопасности США возмущаются выбором Габбард на пост главы разведки США

Представители органов нацбезопасности США возмущаются выбором Габбард на пост главы разведки США

Киев  •  УНН

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Бывшие и действующие сотрудники разведки США критикуют решение Трампа назначить Тулси Габбард. Эксперты считают ее назначение рискованным из-за отсутствия опыта и мягкой позиции в отношении России.

Решение избранного президента Дональда Трампа назначить Тулси Габбард главой разведки США является риском - так считают некоторые нынешние и бывшие сотрудники разведки США.

Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Назначение Трампом Габбард, бывшей конгрессвумен-демократки, которая не имеет большого опыта работы в разведке и считается мягкой в отношении России и Сирии - увеличивает риски. В частности, среди возможных рисков вероятность того, что главные советники могут внушить новому президенту-республиканцу искаженное представление о глобальных угрозах. С другой стороны, иностранные союзники могут не захотеть делиться важной информацией.

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Так, например, Рэндал Филлипс, бывший сотрудник оперативного управления ЦРУ, работавший главным представителем агентства в Китае, заявил, что, поскольку сторонники Трампа занимают самые высокие государственные должности, «это может стать предпосылкой для некоторых действительно сомнительных действий» со стороны руководства разведывательного сообщества.

Справка

После выхода из Демократической партии Габбард все больше критиковала Байдена и стала популярной среди консерваторов, часто появляясь на ультраправых теле- и радиошоу, где она стала известной благодаря поддержке изоляционистской политики и пренебрежительному отношению к «пробуждению».

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Вскоре после того, как россия начала свое вторжение в Украину в 2022 году, Габбард написала в социальной сети: «Этой войны и страданий можно было бы легко избежать, если бы администрация Байдена/НАТО просто признала законные опасения России относительно безопасности Украины, которая станет членом НАТО».

Напомним,

УНН передавал, что назначение Тулси Габбард может привести к «столкновениям» в вопросах противодействия российским попыткам дезинформации - NBC

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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