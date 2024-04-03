Председатель Евросовета прибыл в Румынию после частичного присоединения страны к Шенгенской зоне

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Политолог Виктор Бобыренко предлагает внести изменения в законодательство, чтобы предотвратить недобросовестную конкуренцию и давление на новых поставщиков со стороны фирм, которые ранее поставляли продовольствие для украинской армии, но отказались участвовать в конкурсах для Государственного оператора тыла.
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Северная Корея успешно испытала новую гиперзвуковую ракету средней дальности Hwasong-16B, которую Ким Чен Ын назвал ключевым элементом сдерживания таких врагов, как США, Южная Корея и Япония.
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По словам президента Владимира Зеленского, россия готовится мобилизовать 300 000 дополнительных военных для возможного нового наступления на Украину 1 июня.
Соглашение по безопасности Украины и Финляндии: ОП опубликовал текст
Украина подписала с Финляндией 10-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке, которое содержит мощные положения о санкциях, компенсациях и привлечении агрессора к ответственности, а Финляндия объявила о предоставлении пакета помощи в размере 188 млн евро, что увеличило общий объем ее военной поддержки до почти 2 млрд евро.
В правительстве планируют существенно расширить перечень агрокультур, которые можно выращивать в Украине и экспортировать
Правительство планирует значительно расширить список культур, которые можно выращивать и экспортировать в Украину. Незарегистрированные типы семян можно добавить в Список сортов растений ОЭСР, но при определенных условиях.