Председатель Евросовета прибыл в Румынию после частичного присоединения страны к Шенгенской зоне

Президент Европейского совета Шарль Мишель впервые прибыл в Румынию после присоединения страны к воздушной и морской Шенгенской зоне. Об этом Шарль Мишель сообщил в соцсети X, передает УНН.

Только что приземлился впервые в Румынии с тех пор, как она присоединилась к воздушной и морской Шенгенской зоне. Еще одним препятствием для свободного передвижения товаров и людей стало меньше - написал Мишель.

Он поздравил президента Румынии Клауса Йоханниса с этим большим успехом для страны и для Шенгенской зоны в целом.

Дополнение

Румыния и Болгария в воскресенье частично присоединились к европейской Шенгенской зоне - без проверки документов, удостоверяющих личность, что ознаменовало новый шаг в интеграции двух стран с Европейским Союзом.