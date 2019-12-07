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Пожар в одесском колледже: установлены первые подозреваемые

Пожар в одесском колледже: установлены первые подозреваемые

Киев  •  УНН

 • 26592 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В уголовном производстве по факту смертельного пожара в одесском колледже полицией установлены первые подозреваемые. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служба одесской полиции.

"На данный момент, по результатам уже проведенных следственных действий, готовится сообщение о подозрениях двум лицам. В кратчайшие сроки они будут направлены в прокуратуру Одесской области и после согласования сообщены самим подозреваемым. Однако это только предварительные результаты. В ходе дальнейшего расследования подозреваемых может стать больше", - сообщил сегодня заместитель начальника ГУНП - начальник следственного управления Сергей Шайхет.

По его словам, в настоящее время органами досудебного расследования допрошено более 150 человек, назначено более двух десятков судебных экспертиз. "Начиная с 5-го декабря, непрерывно продолжается осмотр места происшествия. При осмотре непосредственно места пожара были обнаружены четыре тела, два из которых родственники узнали. Другие два человека пока не опознаны, тела направлены на СМЭ", - добавил он.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

На данный момент известно о 5 погибших. Одной из погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами 5 декабря. Тела еще двух человек под завалами нашли 6 декабря. 7 декабря нашли еще одно тело.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог.

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