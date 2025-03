Посол Великобритании отреагировала на ситуацию с решением КСУ

"Как и многие другие, я продолжаю внимательно следить за развитием событий, что касается недавних решений Конституционного суда. Сейчас важно, чтобы правительство и все те в Украине, кто поддерживает евроатлантическое будущее, объединились в этот решающий момент", - указала она.

Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

ГБР вызвало голову КСУ Александра Тупицкого для допроса на 2 ноября.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

Like many others I continue to follow closely developments re recent Constitutional Court decisions. Right now it is important the government and all those in who support a Euro -Atlantic future come together at this defining moment #ukraine

