Посол Украины встретился со спецпредставителем Китая и подтвердил приглашение КНР на Саммит мира

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Харьков под ударом вражеских "шахедов" - мэр
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В Украине дефицит электричества, привлечена аварийная помощь из Европы, есть ограничения - энергетики
Из-за российских атак и холодной погоды Украина сталкивается с дефицитом электроэнергии, что привело к ограничению потребления для бизнеса и промышленности с 6 до 10 вечера, за исключением предприятий критической инфраструктуры и оборонных предприятий, тогда как домохозяйства в Харьковской области продолжают сталкиваться с перебоями в поставках электроэнергии.
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Ночью российская армия нанесла 10 ракетных ударов по Донецкой области, повредив гражданскую инфраструктуру и убив одного человека.
Страны G7 не планируют размораживать активы рф до возмещения потерь Украине - заявление
Страны G7 не планируют размораживать российские активы и работают над тем, как использовать их для помощи Украине. План по компенсации для Киева за счет замороженных финансов рф будет представлен на саммите в Италии в июне.
В Германии задержали двух агентов рф, которые планировали сорвать военную помощь Украине
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Гибель помощника Залужного: дело офицера, подарившего Частякову гранаты, передали в суд
Помощник Залужного Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты, которую ему подарил на день рождения офицер из Администрации Главнокомандующего, не предупредив о ее подлинности.
Ударов рф по Харькову за сутки не зафиксировано, в области россияне атаковали управляемыми авиабомбами и дронами
Вражеских обстрелов Харькова не зафиксировано, но 22 населенных пункта в регионе подверглись артиллерийским и минометным обстрелам, в том числе с применением управляемых авиабомб и беспилотников, что привело к материальному ущербу, но обошлось без жертв.
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