Посол Украины встретился со спецпредставителем Китая и подтвердил приглашение КНР на Саммит мира

Посол Украины в Китае Павел Рябикин встретился со специальным представителем правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэем относительно Глобального саммита мира. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в КНР, передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что во время встречи стороны обменялись мнениями относительно украинско-китайских отношений, полномасштабного вторжения России в Украину и других вопросов, представляющих общий интерес.

Павел Рябикин акцентировал на важности активизации двустороннего политического диалога на всех уровнях, а также подтвердил приглашение китайской стороне принять участие в Саммите мира, который состоится в Швейцарии в июне 2024 года - резюмировали в посольстве.

Также в ходе переговоров стороны отметили, что взаимное уважение суверенитета, территориальной целостности и независимости является незыблемой основой украинско-китайских отношений.

Напомним

Глава Китая Си Цзиньпин во время переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом в Пекине заявил, что Китай поддерживает проведение "в надлежащее время" международной мирной конференции, но признанной как Украиной, так и Россией.

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