Послы G7 в Украине встретились с руководителем миссии МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Послы "Большой семерки" встретились с руководителем миссии Международного валютного фонда в Киеве Роном ван Роденом и обсудили обновления макрофинансовой поддержки МВФ. Об этом говорится в сообщении послов в Twitter, передает УНН.
"Сегодня послы G7 встретились с Роном ван Роденом, руководителем миссии МВФ в Киеве. Они приветствуют прогресс в переговорах между МВФ и украинским правительством. Возобновление макрофинансовой поддержки от МВФ имеет ключевое значение для успешного сохранения стабильности экономики Украины", - сообщили дипломаты.
Отмечается, что во время переговоров особое внимание будет уделяться постоянным усилиям со стороны правительства Украины в таких сферах как верховенство права, экономические реформы, энергетика, независимость НБУ и уменьшение системных рисков в банковском секторе.
"Очень конструктивное общение с МВФ", - добавили послы.
Напомним, миссия Международного валютного фонда 11 сентября прибыла в Украину для переговоров о начале новой программы сотрудничества с Украиной до конца года.
В правительстве ожидают, что новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом начнется до конца года.