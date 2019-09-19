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Посли G7 в Україні зустрілися з керівником місії МВФ

Посли G7 в Україні зустрілися з керівником місії МВФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Посли “Великої сімки” зустрілися з керівником місії Міжнародного валютного фонду у Києві Роном ван Роденом та обговорили поновлення макрофінансової підтримки МВФ. Про це йдеться в повідомленні послів у Twitter, передає УНН.

“Сьогодні посли G7 зустрілися з Роном ван Роденом, керівником місії МВФ у Києві. Вони вітають прогрес у переговорах між МВФ та українським Урядом. Поновлення макрофінансової підтримки від МВФ має ключове значення для успішного збереження стабільності економіки України”, — повідомили дипломати.

Зазначається, що під час переговорів особлива увага приділятиметься постійним зусиллям з боку уряду України в таких сферах як верховенство права, економічні реформи, енергетика, незалежність НБУ та зменшення системних ризиків у банківському секторі.

“Дуже конструктивне спілкування з МВФ”, — додали посли.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду 11 вересня прибула до України для переговорів щодо початку нової програми співпраці з Україною до кінця року. 

В уряді очікують, що нова програма співробітництва з Міжнародним валютним фондом розпочнеться до кінця року.

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