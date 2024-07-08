В результате массированной ракетной атаки рф по Украине во многих районах Киева есть разрушения. Также известно о по меньшей мере 22 погибших и более 80 раненых. Об этом пишет УНН со ссылкой на КГВА.

Детали

В результате ракетного удара по Киеву зафиксированы повреждения в 7 районах города - в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском - резюмировали в Киевской городской военной администрации.

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Шевченковский район:

Разрушение двух этажей корпуса больницы больница Охматдет площадью примерно 400 м.кв. Погибло 2 взрослых человека (один из них врач), 10 пострадало. Повреждены несколько других корпусов. Продолжаются работы по разбору завалов и поиска людей.

В другой локации района в многоэтажном жилом доме разрушен полностью один подъезд, остальные - повреждены.



Поврежден промышленный объект. Погиб 1 человек и 3 пострадало продолжаются работы по разбору завалов.



Соломенский район:

Поврежден бизнес-центр "Домино", разрушение на двух этажах, общей площадью 1500 м.кв, возник пожар, который был ликвидирован. Погибло 7 человек и 9 пострадало, продолжаются работы по разбору завалов и поиска людей.

Голосеевский район:

Частичное разрушение 5-этажного жилого дома, возникло 2 очага пожара по 10 м.кв., повреждена кровля.

Рядом повреждено дошкольное учебное заведение.



За этой же локацией пострадали гаражи, произошло возгорание 10 авто.



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Днепровский район:

Частичное разрушение 4-этажного здания медицинского центра. Погибло 8 человек и 4 пострадало, продолжаются работы по разбору завалов и поиска людей.

Дарницкий район:

Поврежден частный дом. Пострадал 1 человек.

По другой локации в этом районе повреждено помещение аптеки, без горения и пострадавших.



Возник пожар, который впоследствии был ликвидирован. Погибло 3 человека (из них 2 детей), 18 пострадали, 7 человек спасены. Продолжаются работы по разбору завалов и поиска людей.



- Поврежден частный дом. Пострадал 1 человек.

Деснянский район:

Пожар в двухэтажном частном доме, он ликвидирован.

Святошинский район:

Возгорание в промышленном здании Пожар ликвидирован на площади 40 м.кв.

Повреждены частные дома и здание Профессионального экономического колледжа.



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В общем, по состоянию на сейчас погибли 22 человека (из них 2 детей). Пострадало 82 человека - резюмировали в КГВА.

Напомним

Как заявили в Нацполиции, в результате массированного ракетного удара рф количество жертв в Украине возросло до 33.