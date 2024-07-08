Киев • УНН
В результате массированного ракетного удара России по Киеву 22 человека погибли и 82 получили ранения, были зафиксированы повреждения в 7 районах города, включая разрушение части детской больницы "Охматдет".
В результате массированной ракетной атаки рф по Украине во многих районах Киева есть разрушения. Также известно о по меньшей мере 22 погибших и более 80 раненых. Об этом пишет УНН со ссылкой на КГВА.
Детали
В результате ракетного удара по Киеву зафиксированы повреждения в 7 районах города - в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском
Массированный ракетный удар по столице: завтра в Киеве День траура по погибшим8 июля 2024, 14:06 • 14915 просмотров
Шевченковский район:
Соломенский район:
Голосеевский район:
Удар по "Охматдету": россияне назвали это "ответом" на атаки по объектам энергетики в рф8 июля 2024, 11:17 • 50859 просмотров
Днепровский район:
Дарницкий район:
- Поврежден частный дом. Пострадал 1 человек.
Деснянский район:
Святошинский район:
Армия рф сознательно атаковала "Охматдет" накануне саммита НАТО: у Зеленского назвали причины8 июля 2024, 14:15 • 22928 просмотров
В общем, по состоянию на сейчас погибли 22 человека (из них 2 детей). Пострадало 82 человека
Напомним
Как заявили в Нацполиции, в результате массированного ракетного удара рф количество жертв в Украине возросло до 33.