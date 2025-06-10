Пошел к пруду и не вернулся: в Черниговской области пропал 14-летний парень

В селе Довгаловка Прилукского района продолжаются поиски 14-летнего подростка, который исчез после того, как пошел к водоему. К операции привлечены спасатели, водолазы, техника и лодка. Об этом сообщила ГСЧС Украины передает УНН.

В селе Довгаловка Прилукского района исчез 14-летний парень - пошел к пруду и не вернулся. К поискам привлечены спасатели, техника, лодка и водолазы - говорится в заметке.

В ГСЧС призвали родителей не оставлять детей без присмотра, особенно вблизи воды.

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Министерство здравоохранения напомнило о важности соблюдения правил безопасности на воде, чтобы избежать несчастных случаев. Речь, в частности, о купании только в отведенных для этого местах, избежании употребления алкоголя и опасных видов деятельности, использовании спасательных жилетов для тех, кто не умеет плавать, а также осознании потенциальных опасностей, таких как течения и штормы.