Пішов до ставка й не повернувся: на Чернігівщині зник 14-річний хлопець

У селі Довгалівка Прилуцького району тривають пошуки 14-річного підлітка, який зник після того, як пішов до водойми. До операції залучено рятувальників, водолазів, техніку та човен. Про це повідомила ДСНС України передає УНН.

У селі Довгалівка Прилуцького району зник 14-річний хлопець - пішов до ставка і не повернувся. До пошуків залучені рятувальники, техніка, човен та водолази - ідеться у дописі.

У ДСНС закликали батьків не залишати дітей без нагляду особливо поблизу води.

Доповнення

Міністерство охорони здоров'я нагадало про важливість дотримання правил безпеки на воді, щоб уникнути нещасних випадків. Мова, зокрема, про купання лише у відведених для цього місцях, уникнення вживання алкоголю та небезпечних видів діяльності, використання рятувальних жилетів для тих, хто не вміє плавати, а також усвідомлення потенційних небезпек, таких як течії та шторми.

В Україні цього року на воді загинуло вже 289 людей, серед них 20 дітей