Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
Посевная-2024: в Украине засеяно уже 2,4 млн га зерна
ГУР осуществило кибератаку на ресурсы российской партии власти "единая россия" - источник
Норвегия выделяет 13,7 млн долл. на обслуживание танков Leopard для Украины
Глава Пентагона: "Рамштайн" сосредоточится на усилении ПВО Украины, наряду с необходимыми ей перехватчиками, артиллерией и бронетехникой
Противник пытается взять Часов Яр в оперативное окружение, но за последние 7 дней никаких успехов не имел - Волошин
Дело о теракте в подмосковном "Крокусе": росСМИ сообщают о еще одном задержанном
Истребители F-16 и обученные пилоты начнут прибывать в Украину в этом году - глава Пентагона
Сегодня цена биткоина закрепилась на уровне 64 тысячи долларов: какие факторы сдерживают рост
Украинцы уже более 55 тысяч раз перерегистрировали авто через "Дію"
Президент Литвы о возможности размещения ядерного оружия в Польше: это было бы элементом сдерживания
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Во время весенней посевной кампании на подконтрольной Украине территории украинские фермеры засеяли 2,4 миллиона гектаров яровыми культурами, в частности кукурузой, ячменем, пшеницей, горохом и овсом.
ГУР осуществило кибератаку на ресурсы российской партии власти "единая россия" - источник
Главное управление разведки министерства обороны Украины осуществило кибератаку на ресурсы российской правящей партии "единая россия", в результате чего часть их серверов и доменов вышла из строя.
Норвегия выделяет 13,7 млн долл. на обслуживание танков Leopard для Украины
Норвегия выделит до 150 миллионов норвежских крон (13,7 миллиона долларов США) на техническое обслуживание подаренных Украине танков Leopard в Польше.
Глава Пентагона: "Рамштайн" сосредоточится на усилении ПВО Украины, наряду с необходимыми ей перехватчиками, артиллерией и бронетехникой
На встрече в формате Рамштайн глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что партнеры сосредоточатся на усилении противовоздушной обороны Украины путем предоставления большего количества систем противовоздушной обороны, ракет-перехватчиков, артиллерии и бронетехники, чтобы помочь Украине защитить своих граждан и вернуть оккупированные территории.
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россияне пытаются захватить Часовой Яр, обойдя его с фланга через населенные пункты Богдановка и Ивановское, но за последние 7 дней, несмотря на круглосуточные бои, окружить Часовой Яр не удалось.
Дело о теракте в подмосковном "Крокусе": росСМИ сообщают о еще одном задержанном
Еще один подозреваемый, гражданин Таджикистана 2003 года рождения, был задержан как возможный соучастник смертоносного теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", в результате которого погибло 145 человек.
Истребители F-16 и обученные пилоты начнут прибывать в Украину в этом году - глава Пентагона
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Президент Литвы о возможности размещения ядерного оружия в Польше: это было бы элементом сдерживания
Президент Литвы Науседа заявил, что размещение ядерного оружия в Польше станет элементом сдерживания россии и соответствует ожиданиям Европы в отношении безопасности.