Посевная-2024: в Украине засеяно уже 2,4 млн га зерна

Во время весенней посевной украинские аграрии засеяли 2,4 млн гектаров яровых культур, сообщили в пятницу в Минагрополитики, пишет УНН.

Детали

"На контролируемой Украиной территории уже засеяно 2 млн 546 тыс. га зерновых и зернобобовых культур", - говорится в сообщении.

Среди которых, как указано:

кукурузы - 1 189 тыс. га;

ячменя - 761,5 тыс. га;

пшеницы - 223,3 тыс. га;

гороха - 159,2 тыс. га;

овса - 146,6 тыс. га.

За прошедшую неделю аграрии посеяли 492,9 тыс. га зерновых и зернобобовых культур.

Также уже в целом посеяно подсолнечника 1 996,9 тыс. га, сои - 208,6 тыс. га, сахарной свеклы - 238,7 тыс. га. Аграрии Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Буковины и Черниговщины завершили сев сахарной свеклы.

Урожай зерновых и масличных прогнозируется в этом году на уровне около 74 млн тонн - Минагрополитики