Попытки поставить судью под контроль. Судья в отставке прокомментировал отказ ОГП открыть производство против Гетманцева

Отказ Офиса генпрокурора открыть уголовное производство по заявлению судьи Шевченковского районного суда Киева Виталия Циктича о давлении на него со стороны главы налогового комитета Рады Даниила Гетьманцева - это попытка поставить судью под контроль. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал судья Высшего административного суда Украины в отставке Александр Ситников.

Детали

Ранее глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев опубликовал в Telegram-канале несколько сообщений, в которых призвал общественность к давлению на суд и откровенно критиковал решения судей. Судья Шевченковского районного суда Киева Виталий Циктич обратился в Высший совет правосудия и Офис генерального прокурора с заявлением о давлении со стороны Гетьманцева и попытки нардепа влиять на решение суда и вмешиваться в его деятельность. После этого Гетманцев опубликовал еще одно сообщение, в котором раскритиковал решение коллегии судей Днепропетровского окружного админсуда.

Они признали, что Нацбанк принял незаконное решение о лишении лицензии и старте ликвидации банка "Конкорд". Вероятно таким образом Гетманцев хотел повлиять на судей, которые будут рассматривать апелляционную жалобу НБУ.

Судья Циктич сообщил УНН, что Офис Генпрокурора отказался открывать уголовное производство по его заявлению.

Я думаю, что, если не возбудили дело, это попытка поставить судью под контроль... не возбуждать дело - также определенное давление. По его словам, в случаях давления судьям лучше обращаться в ВСП, чтобы через этот орган решать вопросы. Ведь, по мнению Сытникова, рычагов у ВСП гораздо больше чем у Совета судей, или просто у судьи - отметил Ситников.

Я думаю, что, если не возбудили дело, это попытка поставить судью под контроль... не возбуждать дело - также определенное давление.

По его словам, в случаях давления судьям лучше обращаться в ВСП, чтобы через этот орган решать вопросы. Ведь, по мнению Сытникова, рычагов у ВСП гораздо больше чем у Совета судей, или просто у судьи

В то же время он убежден, что сейчас в Украине происходит борьба между судьями и правоохранителями за власть и внимание.

Борьба как говорят за власть, за внимание, между судом и прокуратурой постоянно происходит. И если раньше немножко еще была корпоративная солидарность, открывали там производства по судейским заявлениям, защищали друг друга, то сейчас наоборот - разделяй и властвуй. То есть прокуратура пытается взять на себя функции. Они никак не могут избавиться от этого советского комплекса надзорной организации. И они пытались все время это вернуть и чтобы он (надзор - ред.) у них был - отметил Ситников.

Напомним,

Ранее президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский отметил, что своими призывами Гетманцев нарушает Уголовный кодекс Украины. Нардеп, по его словам, в частности призывает к вмешательству в деятельность суда, а также нарушает презумпцию невиновности.

Адвокат Дмитрий Касьяненко отметил, что сообщение Гетманцева может быть расценено как давление на судью и влияние на его решение. Юрист Сергей Лысенко считает, что Гетманцев через соцсети пытается влиять на суд через общественное мнение и берет на себя роль судьи определяя, какое решение Фемиды будет законным в уголовном производстве по нелегальному табаку.