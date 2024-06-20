Служба безопасности задержала еще двух коллаборантах, которые в начале полномасштабного вторжения пошли на сотрудничество с рф в Харьковской и Херсонской областях. Об этом сообщает пресс служба СБУ, пишет УНН.

Одна из вражеских приспешниц-бывшая чиновница отделения почты в Изюме, которая после захвата города поддержала российские войска. За это рашисты назначили ее в местную оккупационную администрацию рф. Там она возглавила городской " филиал рос почты, - говорится в сообщении.

Детали

Находясь на "должности", фигурантка организовала адресную рассылку пропагандистской прессы страны-агрессора на территории изюма.

Одним из таких изданий была российская газета "Красная звезда", которую тысячными тиражами принудительно распространяли среди местных жителей.В ней рашисты оправдывали войну против Украины и популяризировали оккупационные группировки рф, которые воюют против Сил обороны.

Еще одна коллаборантка-бывшая продавщица с правобережья Херсонщины. После захвата региона она добровольно вступила в местный оккупационный "избирком", где ее назначили " секретарем, - сообщают правоохранители.

Во время псевдореферендума рф женщина обходила дворы односельчан, от которых требовала "проголосовать за присоединение" региона к составу России.Когда отказывались поддержать фейковый плебисцит, коллаборантка угрожала "сдать" несогласных вооруженным рашистам, которые сопровождали ее.

После деоккупации изюма и правобережной Херсонщины обе фигурантки "залегли на дно", надеясь избежать правосудия.

Однако, сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранток и задержали их.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 5, 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).Сейчас злоумышленницы находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

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