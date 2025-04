Умер исполнительный директор ВОЗ

“Глубоко опечален внезапным уходом из жизни моего коллеги и друга доктора Питера Саламы. Наши глубочайшие соболезнования семье, коллегам и друзьям Питера”, — написал Гебрейесус в своем Twitter.

Салама, врач-эпидемиолог по профессии, пришел в ВОЗ в 2016 году. До этого он 14 лет проработал на различных должностях в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), был сотрудником организаций “Врачи без границ” и Concern Worldwide в ряде стран Азии и Африки.

Deeply saddened and heartbroken over the sudden passing of my colleague and friend Dr Peter Salama , @WHO Executive Director, Universal Health Coverage — Life Course. Our deepest sympathies and condolences are with Pete’s family, friends and colleagues. pic.twitter.com/ckshz3eHpk

