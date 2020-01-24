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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Умер исполнительный директор ВОЗ

Киев • УНН

 • 23015 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) австралиец Питер Салама, курировавший вопросы обеспечения всеобщего охвата медицинскими услугами, умер в возрасте 51 года. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, передает УНН.

Умер исполнительный директор ВОЗ

“Глубоко опечален внезапным уходом из жизни моего коллеги и друга доктора Питера Саламы. Наши глубочайшие соболезнования семье, коллегам и друзьям Питера”, — написал Гебрейесус в своем Twitter.

Салама, врач-эпидемиолог по профессии, пришел в ВОЗ в 2016 году. До этого он 14 лет проработал на различных должностях в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), был сотрудником организаций “Врачи без границ” и Concern Worldwide в ряде стран Азии и Африки.

Стоит также отметить, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам готовиться к сдерживанию нового коронавируса 2019-nCoV, следует из сообщения на сайте организации. К таким выводам пришли специалисты на экстренном заседании, которое прошло 22 и 23 января.

Deeply saddened and heartbroken over the sudden passing of my colleague and friend Dr Peter Salama , @WHO Executive Director, Universal Health Coverage — Life Course. Our deepest sympathies and condolences are with Pete’s family, friends and colleagues. pic.twitter.com/ckshz3eHpk

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 24, 2020

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