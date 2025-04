Помер виконавчий директор ВООЗ

“Глибоко засмучений раптовим відходом з життя мого колеги і друга доктора Пітера Салами. Наші найглибші співчуття родині, колегам і друзям Пітера”, — написав Гебрейесус в своєму Twitter.

Салама, лікар-епідеміолог за професією, прийшов в ВООЗ в 2016 році. До цього він 14 років пропрацював на різних посадах в Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ), був співробітником організацій “Лікарі без кордонів” і Concern Worldwide в ряді країн Азії і Африки.

Варто також зазначити, що Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала всім країнам готуватися до стримування нового коронавірусу 2019-nCoV, випливає з повідомлення на сайті організації. До таких висновків прийшли фахівці на екстреному засіданні, яке пройшло 22 і 23 січня.

