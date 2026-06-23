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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко покидает собственную киберкоманду Passion UA

Киев • УНН

 • 906 просмотра

Футболист Александр Зинченко завершил сотрудничество с киберспортивной командой Passion UA, которую основал в 2023 году. Клуб продолжает существование и движется вперед без него.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко покидает собственную киберкоманду Passion UA

Полузащитник сборной Украины и амстердамского "Аякса" Александр Зинченко объявил об уходе из киберспортивной команды Passion UA, которую он же и создал в 2023 году. В то же время в команде заявили, что коллектив не прекращает существование и продолжает свой путь. Об этом говорится в заявлении коллектива в Instagram, передает УНН.

Детали

Александр Зинченко принял решение завершить сотрудничество с Passion UA. В течение трех лет Зинченко был рядом с Passion UA, поддерживая развитие организации в качестве медийного партнера, помогая строить бренд клуба, открывать новые возможности и верил в команду с первого дня. Мы искренне благодарны за доверие, поддержку, вклад в развитие проекта и все моменты, которые мы прошли вместе, спасибо за все, Зинченко. Passion UA продолжает свой путь

- говорится в клубе.

CEO команды Артемийс Рябовс заявил, что поддержка Зинченко помогла заложить фундамент для развития клуба, а его вовлеченность в проект была важной частью общей истории.

Passion UA продолжает двигаться вперед с уважением ко всему, что мы создали вместе, и с полной концентрацией на том, что ждет впереди

 - сказал Рябовс.

Дополнение

Зинченко создал Passion UA в августе 2023 года. В декабре того же года футболист сам дебютировал в составе команды на турнире United21 Season 9 по CS2. В 2024 году Passion UA стал победителем European Pro League Season 16 и получил 11 тыс. долларов призовых.

На отборе к PGL Wallachia Season 2 в 2025 году коллектив стал "Командой-открытием" квалификаций: молодые и малоизвестные игроки смогли пройти путь от открытых квалификаций до финала закрытой квалификации, выбив из турнира грозных соперников, включая Natus Vincere, которых победили дважды со счетом 2-1.

Отметим, в этом году стало известно, что Зинченко еще с мая прошлого года потерял приоритетные права на управление Passion UA, передав их CEO организации Артемийсу Рябовсу.

Напомним

Игрок сборной Украины по футболу Александр Зинченко перешел из лондонского "Арсенала" в амстердамский "Аякс".

Павел Башинский

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