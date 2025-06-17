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рф ударила по Киеву и окрестностям 175 дронами и по меньшей мере 16 ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала - КГВА
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рф ударила по Киеву и окрестностям 175 дронами и по меньшей мере 16 ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала - КГВА
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Польша поднимала истребители из-за ударов рф по Украине

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Из-за ударов россии по объектам в Украине, Польша поднимала в воздух авиацию. Позже было сообщено о прекращении действий авиации в воздушном пространстве Польши.

Польша поднимала истребители из-за ударов рф по Украине

Польша поднимала свои истребители из-за ударов россии по Украине.

Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в Х, пишет УНН

Сообщалось, что из-за рф, наносящей удары по объектам, расположенным на территории Украины, в польском воздушном пространстве начала действовать польская и союзная авиация. 

Отмечалось, что оперативный командир РСЗ задействовал все имеющиеся силы и ресурсы, которые были в его распоряжении, дежурные пары истребителей были подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли наивысшего состояния готовности.

В связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации по территории Украины действия польской и союзнической авиации в воздушном пространстве Польши прекращены, а развернутые силы и средства возвращены к выполнению штатных оперативных задач

 - сообщило впоследствии Оперативное командование Вооруженных Сил Польши

Сообщается, что ни одного нарушения воздушного пространства Польши не наблюдалось.

Атака рф по Украине унесла жизни 15 человек, ранены 72, в Киеве продолжаются поиски17.06.25, 09:00 • 2628 просмотров

Дополнение

Киев и окрестности ночью подверглись атаке российских войск 175 дронами, по меньшей мере 14 крылатыми и 2 баллистическими ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаНовости Мира
Вооруженные силы Украины
Киев
Польша
Tesla
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