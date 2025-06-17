Польша поднимала истребители из-за ударов рф по Украине

Польша поднимала свои истребители из-за ударов россии по Украине.

Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в Х, пишет УНН.

Сообщалось, что из-за рф, наносящей удары по объектам, расположенным на территории Украины, в польском воздушном пространстве начала действовать польская и союзная авиация.

Отмечалось, что оперативный командир РСЗ задействовал все имеющиеся силы и ресурсы, которые были в его распоряжении, дежурные пары истребителей были подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли наивысшего состояния готовности.

В связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации по территории Украины действия польской и союзнической авиации в воздушном пространстве Польши прекращены, а развернутые силы и средства возвращены к выполнению штатных оперативных задач - сообщило впоследствии Оперативное командование Вооруженных Сил Польши

Сообщается, что ни одного нарушения воздушного пространства Польши не наблюдалось.

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Дополнение

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