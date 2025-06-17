Польща підіймала винищувачі через удари рф по Україні

$41.450.04
47.690.39
ukenru
рф вдарила по Києву та околицях 175 дронами і щонайменше 16 ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу - КМВА
05:57 • 3584 перегляди
рф вдарила по Києву та околицях 175 дронами і щонайменше 16 ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу - КМВА
05:19 • 12375 перегляди
Атака рф на Київ: уже 55 постраждалих, про жертв точних даних немає
16 червня, 19:28 • 63541 перегляди
ЄС продовжив санкції через анексію Криму та Севастополя ще на рік
16 червня, 13:59 • 60557 перегляди
Зеленський планує обговорити з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити
Ексклюзив
16 червня, 12:56 • 96059 перегляди
Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
16 червня, 11:24 • 92817 перегляди
За майже п’ять років Центром Шалімова проведено близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора
Ексклюзив
16 червня, 09:55 • 94833 перегляди
Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат
16 червня, 08:24 • 173496 перегляди
Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді
Ексклюзив
16 червня, 07:14 • 81336 перегляди
День літнього сонцестояння-2025: астролог дала поради, що робити для залучення удачі
16 червня, 06:29 • 78866 перегляди
Генштаб: з'явився новий Північно-Слобожанський напрямок через активізацію ворога на прикордонні Сумщини
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.9м/с
52%
748мм
Популярнi новини
Київ під атакою ворожих "Шахедів": працює ППО, зафіксовано падіння уламків, горять автівки16 червня, 21:40 • 24444 перегляди
Росія підняла в небо два Ту-95МС з "Оленьї"- Повітряні сили ЗСУ16 червня, 21:59 • 22428 перегляди
Масована атака рф на Київ: щонайменше 14 загиблих, понад 40 постраждалих16 червня, 22:15 • 29009 перегляди
У Києві перебої з електроенергією в деяких районах на тлі атаки дронів16 червня, 22:46 • 27207 перегляди
Столиця України під комбінованим ударом ворога - КМВА16 червня, 23:28 • 26024 перегляди
Публікації
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 153980 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків16 червня, 09:34 • 175738 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 204762 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 276486 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 332323 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Шмигаль Денис Анатолійович
Кравченко Руслан Андрійович
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Іран
Israel
Сполучені Штати Америки
Kyiv
Реклама
УНН Lite
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 32735 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 49990 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 114521 перегляди
Меган Маркл показала ніжне відео з принцом Гаррі та дітьми до Дня батька16 червня, 07:59 • 139947 перегляди
Подкаст Меган Маркл не витримав конкуренції з критиками15 червня, 08:57 • 97623 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Тайм (журнал)
Tesla Model Y
Мі-24
Іл-78

Польща підіймала винищувачі через удари рф по Україні

Київ • УНН

 • 300 перегляди

Через удари росії по об'єктах в Україні, Польща підіймала в повітря авіацію. Пізніше було повідомлено про припинення дій авіації у повітряному просторі Польщі.

Польща підіймала винищувачі через удари рф по Україні

Польща підіймала свої винищувачі через удари росії по Україні.

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних Сил Польщі в Х, пише УНН

Повідомлялося, що через рф, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, у польському повітряному просторі почала діяти польська та союзна авіація. 

Зазначалося, що оперативний командир РСЗ задіяв усі наявні сили та ресурси, що були в його розпорядженні, чергові пари винищувачів були підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого стану готовності.

У зв'язку зі зниженням рівня загрози ракетних ударів російської авіації по території України дії польської та союзницької авіації у повітряному просторі Польщі припинено, а розгорнуті сили та засоби повернуто до виконання штатних оперативних завдань

 - повідомило згодом Оперативне командування Збройних Сил Польщі

Повідомляється, що жодного порушення повітряного простору Польщі не спостерігалося.

Атака рф по Україні забрала життя 15 людей, поранено 72, у Києві тривають пошуки17.06.25, 09:00 • 2630 переглядiв

Доповнення

Київ та околиці уночі зазнали атаки російських військ 175 дронами, щонайменше 14 крилатими та 2 балістичними ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаНовини Світу
Збройні сили України
Kyiv
Польща
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9