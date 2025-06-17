Польща підіймала винищувачі через удари рф по Україні

Польща підіймала свої винищувачі через удари росії по Україні.

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних Сил Польщі в Х, пише УНН.

Повідомлялося, що через рф, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, у польському повітряному просторі почала діяти польська та союзна авіація.

Зазначалося, що оперативний командир РСЗ задіяв усі наявні сили та ресурси, що були в його розпорядженні, чергові пари винищувачів були підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого стану готовності.

У зв'язку зі зниженням рівня загрози ракетних ударів російської авіації по території України дії польської та союзницької авіації у повітряному просторі Польщі припинено, а розгорнуті сили та засоби повернуто до виконання штатних оперативних завдань - повідомило згодом Оперативне командування Збройних Сил Польщі

Повідомляється, що жодного порушення повітряного простору Польщі не спостерігалося.

Атака рф по Україні забрала життя 15 людей, поранено 72, у Києві тривають пошуки

Доповнення

Київ та околиці уночі зазнали атаки російських військ 175 дронами, щонайменше 14 крилатими та 2 балістичними ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу.