Польща підіймала винищувачі через удари рф по Україні
Київ • УНН
Через удари росії по об'єктах в Україні, Польща підіймала в повітря авіацію. Пізніше було повідомлено про припинення дій авіації у повітряному просторі Польщі.
Польща підіймала свої винищувачі через удари росії по Україні.
Про це повідомляє Оперативне командування Збройних Сил Польщі в Х, пише УНН.
Повідомлялося, що через рф, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, у польському повітряному просторі почала діяти польська та союзна авіація.
Зазначалося, що оперативний командир РСЗ задіяв усі наявні сили та ресурси, що були в його розпорядженні, чергові пари винищувачів були підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого стану готовності.
У зв'язку зі зниженням рівня загрози ракетних ударів російської авіації по території України дії польської та союзницької авіації у повітряному просторі Польщі припинено, а розгорнуті сили та засоби повернуто до виконання штатних оперативних завдань
Повідомляється, що жодного порушення повітряного простору Польщі не спостерігалося.
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