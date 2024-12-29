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Польша готова компенсировать Украине электроэнергию в случае отказа Словакии

Польша готова компенсировать Украине электроэнергию в случае отказа Словакии

Киев  •  УНН

 • 3854 просмотра

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Польское правительство планирует увеличить производство электроэнергии для Украины из-за возможного прекращения поставок из Словакии. Братислава угрожает остановить экспорт из-за отказа Украины транзитировать российский газ.

Польское правительство готово увеличить внутреннее производство электроэнергии, чтобы компенсировать любые дисбалансы, которые испытает  украинская энергосистема в случае, если Словакия прекратит поставки электроэнергии, сообщает УНН со ссылкой на  Bloomberg.

Как пишет агентство, пока все переговоры являются закрытыми, а потому чиновник, озвучивший эту информацию пожелал остаться анонимным.

"Заверения Варшавы прозвучали на фоне обострения спора относительно будущего транзита газа через Украину. Фицо (Роберт Фицо - премьер-министр Словакии - ред.) угрожал два дня назад, что Словакия прекратит поставки электроэнергии, которая срочно нужна Украине во время сбоев в сети, если это будет необходимо. Почти через три года после полномасштабного вторжения россии в Украину Братислава все еще полагается на дешевый газ от ПАО "Газпром", подрывая стремление Европейского Союза уменьшить зависимость от российских энергоносителей", - пишет агентство.

Украина призвала Еврокомиссию отреагировать на угрозы премьера Словакии о прекращении поставок электроэнергии28 дек. 2024, 14:34 • 39737 просмотров

Поток российского газа через Украину в Европу, как ожидается, заканчивается 31 декабря, когда завершается текущее соглашение. Хотя президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не позволит транзиту газа, который выгоден военной машине кремля, с января, он дал понять, что готов транспортировать топливо из других стран, кроме россии, если Европейская комиссия этого попросит.

Комиссия, которая до войны помогала заключать транзитные соглашения между Киевом и москвой, остается вне переговоров. Зато отмечается, что альтернативные источники есть, а уровень запасов газа в регионе высокий.

Словакия намекает на ответные меры из-за отказа Украины транзитировать газ - СМИ27 дек. 2024, 20:10 • 36558 просмотров

Хотя ЕС стремится постепенно прекратить поставки ископаемого топлива из россии до 2027 года, газ не был частью санкций, которые блок применил против москвы после вторжения в феврале 2022 года. Это означает, что компаниям все еще разрешается заключать контракты и продолжать импорт, если эти соглашения соответствуют существующим нормам ЕС.

Энергетические аналитики отмечают, что даже если будет достигнуто соглашение о продлении транзита через Украину, это будет лишь временно, поскольку комиссия готовит дорожную карту для прекращения импорта энергоносителей ЕС из россии. Эта стратегия должна быть обнародована в феврале.

Украина будет рассматривать обращение Еврокомиссии по поставкам энергоносителей, но транзит российского газа не допустит27 дек. 2024, 10:18 • 14954 просмотра

С марта россия усилила ракетные и беспилотные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, уничтожив около половины ее энергетических мощностей и вызвав отключения электроэнергии по всей стране. Украина в значительной степени зависит от импорта, в том числе из Словакии.

Словакия продолжает получать российскую нефть через нефтепровод "Дружба", который проходит через Украину. Киев может прекратить эти поставки в качестве возможного контрхода, если Словакия прекратит экспорт электроэнергии, сообщило агентству другое лицо, знакомое с ситуацией.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитика
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
robert-fitsoРоберт Фицо
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
slovakiyaСловакия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
polshaПольша