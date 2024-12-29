Польща готова компенсувати Україні електроенергію у разі відмови Словаччини

Польський уряд готовий збільшити внутрішнє виробництво електроенергії, щоб компенсувати будь-які дисбаланси, яких зазнає українська енергосистема в разі, якщо Словаччина припинить постачання електроенергії, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Як пише агентство, наразі всі перемовини є закритими, а тому чиновник, що озвучив цю інформацію побажав залишитися анонімним.

"Запевнення Варшави прозвучали на тлі загострення суперечки щодо майбутнього транзиту газу через Україну. Фіцо (Роберт Фіцо - прем'єр-міністр Словаччини – ред.) погрожував два дні тому, що Словаччина припинить постачання електроенергії, яка терміново потрібна Україні під час збоїв у мережі, якщо це буде необхідно. Майже через три роки після повномасштабного вторгнення росії в Україну Братислава все ще покладається на дешевий газ від ПАТ "Газпром", підриваючи прагнення Європейського Союзу зменшити залежність від російських енергоносіїв", - пише агентство.

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Потік російського газу через Україну до Європи, як очікується, закінчується 31 грудня, коли завершується поточна угода. Хоча президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що не дозволить транзиту газу, який вигідний воєнній машині кремля, з січня, він дав зрозуміти, що готовий транспортувати паливо з інших країн, окрім росії, якщо Європейська комісія цього попросить.

Комісія, яка до війни допомагала укладати транзитні угоди між Києвом і москвою, залишається поза переговорами. Натомість наголошується, що альтернативні джерела є, а рівень запасів газу в регіоні високий.

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Хоча ЄС прагне поступово припинити постачання викопного палива з Росії до 2027 року, газ не був частиною санкцій, які блок застосував проти москви після вторгнення в лютому 2022 року. Це означає, що компаніям все ще дозволяється укладати контракти та продовжувати імпорт, якщо ці угоди відповідають існуючим нормам ЄС.

Енергетичні аналітики зазначають, що навіть якщо буде досягнуто угоди щодо продовження транзиту через Україну, це буде лише тимчасово, оскільки комісія готує дорожню карту для припинення імпорту енергоносіїв ЄС з росії. Ця стратегія має бути оприлюднена в лютому.

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З березня Росія посилила ракетні та безпілотні атаки на енергетичну інфраструктуру України, знищивши близько половини її енергетичних потужностей і спричинивши відключення електроенергії по всій країні. Україна значною мірою залежить від імпорту, в тому числі зі Словаччини.

Словаччина продовжує отримувати російську нафту через нафтопровід "Дружба", який проходить через Україну. Київ може припинити ці поставки в якості можливого контрходу, якщо Словаччина припинить експорт електроенергії, повідомила агентству інша особа, знайома з ситуацією.