Politico: ЕС предложит переговорную рамку для вступления Украины, но соглашение для старта переговоров маловероятно до июньских выборов

Еврокомиссия, как ожидается, предложит переговорную рамку для вступления Украины, но соглашение для старта официальных переговоров вряд ли будет до выборов в Европейский парламент в июне 2024 года, сообщает Politico, пишет УНН.

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Для Украины и Молдовы в ЕС, как указано, собираются сделать еще один шаг в процессе расширения.

"Европейская комиссия во вторник предложит так называемые рамки переговоров, которые устанавливают руководящие принципы и основные принципы переговоров о вступлении. Затем эти тексты должны обсудить страны ЕС. Дипломаты и официальные лица ЕС предупреждают, что соглашение между 27 европейскими столицами, необходимое для официального начала переговоров, вряд ли будет до июньских выборов в Европарламент", - пишет издание.

Для некоторых стран ЕС, включая Австрию, как отмечается, было жизненно важно, чтобы прогресс по Украине и Молдове шел бок о бок с прогрессом относительно будущего вступления Боснии и Герцоговины. Как ожидается, Европейская комиссия объявит во вторник, что Босния должна начать переговоры о вступлении в ЕС.

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