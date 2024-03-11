Украина за два года выполнит "домашнюю работу" по вступлению в ЕС - Стефанишина

Украина в течение двух лет выполнит "домашнюю работу" по вступлению в Европейский союз, но процесс реформирования на этом не завершится. Об этом во время пресс-конференции заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает УНН.

Моя оценка остается такой же. Я поддержу свои обещания: два года, чтобы сделать "домашнюю работу" (по вступлению Украины в ЕС - ред.), но реформы не заканчиваются со вступлением. Это только начало. Мы упорно работали, чтобы получить решение о начале переговоров, но в реальности - это в сто раз больше работы, которую нам надо выполнить - сказала Стефанишина.

Она добавила, что после выполнения Украиной "домашней работы" для вступления в ЕС многое будет зависеть от Европейского Союза и стран-членов.

"Но десять лет, чтобы создать устойчивые институты, которые в некоторых странах развивались сотни лет. Итак, членство и развитие - это не одно и то же, сейчас только начало", - добавила вице-премьер.

Напомним

12, 13, 14 марта Европейская комиссия должна принять решение о представлении переговорной рамки о вступлении Украины в ЕС.