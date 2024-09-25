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Политические кандалы НАБУ: почему детективы расследуют дела десятилетиями, а ВАКС выносит оправдательные приговоры

Политические кандалы НАБУ: почему детективы расследуют дела десятилетиями, а ВАКС выносит оправдательные приговоры

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 11:32  •  33983 просмотра

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Директор НАБУ обещает улучшить работу детективов из-за частых оправдательных приговоров ВАКС. Адвокат считает, что затягивание следствия может использоваться как политический рычаг против топ-чиновников.

Недавно директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос публично пообещал улучшить процессуальную работу детективов, чтобы в Высший антикоррупционный суд поступали более качественные материалы, чем они есть сейчас. Такое заявление он сделал в связи с оправдательными приговорами, которые ВАКС регулярно выносит по делам НАБУ и САП. Почему же антикоррупционные детективы и прокуроры тянут с расследованием дел годами, а то и десятилетиями, а на «выходе» имеют оправдательные приговоры - об этом в комментарии для УНН рассказал адвокат, партнер АО DEFENSORES Александр Бабиков.

По его мнению, затягивание со следствием и вручением обвинений может использоваться детективами НАБУ как политические рычаги. Ведь все подследственные бюро - топ-чиновники, политики и вообще не последние люди в стране. Поэтому, и удобно, когда они годами подвешены «на крючке» и ограничены в правах.

Бабиков напомнил, что именно антикоррупционеры выступали категорически против того, чтобы действовали определенные законодательством сроки (12-18 месяцев) по расследованию уголовных производств, которые ограничивали во времени их деятельность.

В абсолютном большинстве дел детективы не успевают завершить расследование в эти сроки, а определенные законодательством полтора года могут тянуться десятилетиями.

Как это происходит, например, в деле против экс-главы компании «Энергосеть» Дмитрия Крючкова, которые детективы расследуют уже почти 10 лет. Доказать его вину пока так и не удалось, однако все это время Крючков вынужден жить с существенными ограничениями, которые негативно повлияли на его образ жизни.

Анализируя их работу я могу сказать свое мнение, что они активно работают в том числе и в отношении действующих чиновников, накапливая материалы. Они просто не торопятся выдвигать обвинения. И это дает им возможности иметь пространство для маневров, чтобы достигать определенной другой цели внепроцессуальным способом. Это я так, культурно

- комментирует ситуацию Бабиков.

В то же время антикоррупционная система работает на пределе - нагрузка на судей ВАКС в 2023 году выросла на 63% по сравнению с 2022 годом.

Сейчас на рассмотрении антикоррупционных судей находится больше дел, чем вынесено приговоров за все время существования ВАКС. Вынесено приговоров 205, на рассмотрении находится - 289 дел.

Стоит добавить, что из 205 вынесенных приговоров почти 10% (22) оправдательные. При том, что оправдательные приговоры касаются и бывших высокопоставленных чиновников, как в частности экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Вся доказательная база НАБУ и САП была признана ничтожной. Как рассказывал сам Омелян, детективы не гнушались манипулировать судебными экспертизами, пытались заказывать «удобные» для себя, но и они не помогли.

В общем, судебные экспертизы - больная тема для НАБУ и САП. Они годами пытаются «создать» свое экспертное учреждение, но адвокатское сообщество бьет тревогу, ведь «свои» эксперты при следствии не имеют ничего общего с независимым расследованием.

Манипуляции с экспертизами нередко играют против самих же детективов НАБУ. Например, как было с экспертизами по делам «Роттердам+».

К тому же НАБУ пыталось слить экспертизу по делу против экс-министра агрополитики Николая Сольского, которую сами же и заказали и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о невиновности Сольского. Стоит также добавить, что этому делу уже более пяти лет, разумные сроки следствия исчерпаны, однако детективы решили объявить подозрения в этом году. В ближайших планах еще - допрос почти полторы тысячи бойцов АТО.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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