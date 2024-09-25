Політичні кайдани НАБУ: чому детективи розслідують справи десятиліттями, а ВАКС виносить виправдувальні вироки

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 58457 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 117481 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 156482 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 126402 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 117658 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 117647 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 147853 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75823 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84323 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 183904 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.5 м/с
94 %
748 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ припиниться через 30 хвилин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 48419 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 36798 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 34853 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 34516 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 32056 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 156482 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 147853 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 183904 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 520312 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 599031 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 8757 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 35737 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 35206 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 37305 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 60270 перегляди
Актуальне
Політичні кайдани НАБУ: чому детективи розслідують справи десятиліттями, а ВАКС виносить виправдувальні вироки

Політичні кайдани НАБУ: чому детективи розслідують справи десятиліттями, а ВАКС виносить виправдувальні вироки

Київ • УНН

 • 132231 перегляди

Директор НАБУ обіцяє покращити роботу детективів через часті виправдувальні вироки ВАКС. Адвокат вважає, що затягування слідства може використовуватися як політичний важіль проти топ-чиновників.

Нещодавно директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос публічно пообіцяв покращити процесуальну роботу детективів, аби до Вищого антикорупційного суду надходили більш якісні матеріали, ніж вони є зараз. Таку заяву він зробив у звʼязку з виправдувальними вироками, які ВАКС регулярно виносить у справах НАБУ і САП. Чому ж антикорупційні детективи і прокурори тягнуть з розслідуванням справ роками, а то й десятиліттями, а на "виході" мають виправдувальні вироки - про в коментарі для УНН розповів адвокат, партнер АО DEFENSORES Олександр Бабіков.

На його думку, затягування зі слідством та врученням обвинувачень може використовуватися детективами НАБУ як політичні важелі. Адже всі підслідні бюро - топ-чиновники, політики і загалом не останні люди в країні. Тож, і зручно, коли вони роками підвішені "на гачку" та обмежені у правах.

Бабіков нагадав, що саме антикорупціонери виступали категорично проти того, щоб діяли визначені законодавством строки (12-18 місяців) щодо розслідування кримінальних проваджень, які обмежували у часі їх діяльність.

В абсолютній більшості справ детективи не встигають завершити розслідування у ці терміни, а визначені законодавством півтора роки можуть тягнутися десятиліттями.

Як це відбувається, наприклад, у справі проти ексголови компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова, які детективи розслідують вже майже 10 років. Довести його провину поки так і не вдалося, проте весь цей час Крючков змушений жити з суттєвими обмеженнями, які негативно вплинули на його спосіб життя.

Аналізуючи їх роботу я можу сказати свою думку, що вони активно працюють у тому числі і щодо чинних високопосадовців, накопичуючи матеріали. Вони просто не квапляться висувати обвинувачення. І це дає їм можливості мати простір для маневрів, щоб досягати певної іншої мети в позапроцесуальний спосіб. Це я так, культурно

- коментує ситуацію Бабіков.

Водночас антикорупційна система працює на межі - навантаження на суддів ВАКС у 2023 році зросло на 63% у порівнянні з 2022 року.

Наразі на розгляді антикорупційних суддів перебуває більше справ, ніж винесено вироків за весь час існування ВАКС. Винесено вироків 205, на розгляді перебуває - 289 справ.

Варто додати, що з 205 винесених вироків майже 10% (22) виправдувальні. При тому, що виправдувальні вироки стосуються й колишніх високопосадовців, як зокрема ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. Вся доказова база НАБУ та САП була визнана нікчемною. Як розповідав сам Омелян, детективи не гребували маніпулювати судовими експертизами, намагалися замовляти "зручні" для себе, але й вони не допомогли.

Загалом, судові експертизи - болюча тема для НАБУ та САП. Вони роками намагаються "створити" свою експертну установу, але адвокатська спільнота бʼє на сполох, адже "свої" експерти при слідстві не мають нічого спільного з незалежним розслідуванням.

Маніпуляції з експертизами нерідко грають проти самих же детективів НАБУ. Наприклад, як було з експертизами у справах "Ротердам+".

До того ж НАБУ намагалося злити експертизу по справі проти ексміністра агрополітики Миколи Сольського, яку самі ж і замовили і яка, вочевидь, мала свідчити про невинуватість Сольського. Варто також додати, що цій справі вже понад п’ять років, розумні терміни слідства вичерпані, проте детективи вирішили оголосити підозри цьогоріч. В найближчих планах ще - допит майже півтори тисячі бійців АТО.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
vyshchyi-antykoruptsiinyi-sud-ukrainyВищий антикорупційний суд України
natsionalne-antykoruptsiine-biuro-ukrainyНаціональне антикорупційне бюро України

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.35
Bitcoin
$86,478.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.94
Ethereum
$2,045.88