Політичні кайдани НАБУ: чому детективи розслідують справи десятиліттями, а ВАКС виносить виправдувальні вироки

Нещодавно директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос публічно пообіцяв покращити процесуальну роботу детективів, аби до Вищого антикорупційного суду надходили більш якісні матеріали, ніж вони є зараз. Таку заяву він зробив у звʼязку з виправдувальними вироками, які ВАКС регулярно виносить у справах НАБУ і САП. Чому ж антикорупційні детективи і прокурори тягнуть з розслідуванням справ роками, а то й десятиліттями, а на "виході" мають виправдувальні вироки - про в коментарі для УНН розповів адвокат, партнер АО DEFENSORES Олександр Бабіков.

На його думку, затягування зі слідством та врученням обвинувачень може використовуватися детективами НАБУ як політичні важелі. Адже всі підслідні бюро - топ-чиновники, політики і загалом не останні люди в країні. Тож, і зручно, коли вони роками підвішені "на гачку" та обмежені у правах.

Бабіков нагадав, що саме антикорупціонери виступали категорично проти того, щоб діяли визначені законодавством строки (12-18 місяців) щодо розслідування кримінальних проваджень, які обмежували у часі їх діяльність.

В абсолютній більшості справ детективи не встигають завершити розслідування у ці терміни, а визначені законодавством півтора роки можуть тягнутися десятиліттями.

Як це відбувається, наприклад, у справі проти ексголови компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова, які детективи розслідують вже майже 10 років. Довести його провину поки так і не вдалося, проте весь цей час Крючков змушений жити з суттєвими обмеженнями, які негативно вплинули на його спосіб життя.

Аналізуючи їх роботу я можу сказати свою думку, що вони активно працюють у тому числі і щодо чинних високопосадовців, накопичуючи матеріали. Вони просто не квапляться висувати обвинувачення. І це дає їм можливості мати простір для маневрів, щоб досягати певної іншої мети в позапроцесуальний спосіб. Це я так, культурно - коментує ситуацію Бабіков.

Водночас антикорупційна система працює на межі - навантаження на суддів ВАКС у 2023 році зросло на 63% у порівнянні з 2022 року.

Наразі на розгляді антикорупційних суддів перебуває більше справ, ніж винесено вироків за весь час існування ВАКС. Винесено вироків 205, на розгляді перебуває - 289 справ.

Варто додати, що з 205 винесених вироків майже 10% (22) виправдувальні. При тому, що виправдувальні вироки стосуються й колишніх високопосадовців, як зокрема ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. Вся доказова база НАБУ та САП була визнана нікчемною. Як розповідав сам Омелян, детективи не гребували маніпулювати судовими експертизами, намагалися замовляти "зручні" для себе, але й вони не допомогли.

Загалом, судові експертизи - болюча тема для НАБУ та САП. Вони роками намагаються "створити" свою експертну установу, але адвокатська спільнота бʼє на сполох, адже "свої" експерти при слідстві не мають нічого спільного з незалежним розслідуванням.

Маніпуляції з експертизами нерідко грають проти самих же детективів НАБУ. Наприклад, як було з експертизами у справах "Ротердам+".

До того ж НАБУ намагалося злити експертизу по справі проти ексміністра агрополітики Миколи Сольського, яку самі ж і замовили і яка, вочевидь, мала свідчити про невинуватість Сольського. Варто також додати, що цій справі вже понад п’ять років, розумні терміни слідства вичерпані, проте детективи вирішили оголосити підозри цьогоріч. В найближчих планах ще - допит майже півтори тисячі бійців АТО.