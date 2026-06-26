"Пока СБУ уничтожает российские НПЗ, НАБУ собирает информацию о её сотрудниках", – эксперт обвинил часть Бюро в работе на РФ

На фоне успешных спецопераций Службы безопасности Украины по уничтожению НПЗ и промышленности России НАБУ активно собирает данные о секретных сотрудниках СБУ. Такая практика может представлять угрозу национальной безопасности Украины, особенно учитывая, что часть детективов Бюро подозреваются в сотрудничестве с РФ. Об этом написал политический эксперт Тарас Загородний.

Так, он прокомментировал обнародованные письма, которые НАБУ рассылает государственным учреждениям, с требованием предоставить списки секретных сотрудников СБУ.

"Сотрудники НАБУ подозреваются в сотрудничестве с РФ, но при этом продолжают собирать информацию о секретных сотрудниках СБУ. Хотя именно Служба отвечает за операции, после которых горят российские НПЗ. Такая практика Бюро создает серьезные угрозы национальной безопасности", – отметил он.

При этом, сообщил эксперт, никакого понятного правового обоснования таких запросов нет – просто массовый сбор информации.

"Возникают вполне логичные вопросы. На каком основании собираются эти данные? Для чего они нужны? Кто будет иметь к ним доступ? И кому эта информация может быть передана?" – спросил эксперт.

Он акцентировал внимание на закономерности: как только Украина наращивает удары по военным объектам на территории России, как НАБУ и САП вдруг начинают активно интересоваться предприятиями ВПК или торпедируют структуры, которые непосредственно отвечают за операции против РФ. По его мнению, все это свидетельствует о том, что борьба с коррупцией давно перестала быть главной функцией НАБУ и САП. Вместо этого мы видим системное давление на государственный аппарат и оборонный сектор, заметил он.

"НАБУ требует срочной полной перезагрузки. В таких органах должны работать люди, которые доказали свою преданность государству, в частности те, кто прошел службу в армии и понимает цену безопасности страны", – подчеркнул эксперт.

В свою очередь экс-советник директора ГБР, юрист Олег Шрам также обратил внимание на то, что противоправный сбор информации является не просто превышением полномочий НАБУ, из которого "вытекло" много данных, но и создает серьезные угрозы нацбезопасности.

"Знаем много утечек информации из НАБУ через журналистов, общественных деятелей, депутатов и др. Неизвестно, куда эта информация может попасть, поэтому сбор, а тем более получение такой информации НАБУ несет не только потенциальную, но и реальную угрозу нашей национальной безопасности и возможности СБУ выполнять возложенные на них задачи", — подытожил он.

Как сообщалось ранее, НАБУ направило в госорганы письма с требованием предоставить детальную информацию о секретных сотрудниках СБУ. Бюро просит у министерств и ведомств предоставить детальную информацию о сотрудниках СБУ за период с 2025 года до настоящего времени.