Погода в Украине: где сегодня ожидать дождей и какая будет температура
Киев • УНН
В Украине сегодня прохладная погода с температурой +7...+9°C, преимущественно без осадков. Небольшие дожди возможны лишь на юге страны, в частности в Одессе и Симферополе.
Сегодня Украину ожидает прохладная, но в основном сухая погода. Средняя температура по Украине будет колебаться в пределах +7...+9°C, местами с незначительными дождями на юге. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
По информации, во многих регионах прогнозируется переменная облачность, лишь на юге местами возможен небольшой дождь.
- Киев: +6...+8°C, облачно с прояснениями, без осадков.
- Львов: +6...+8°C, преимущественно облачно, осадки не прогнозируются.
- Днепр: +8...+10°C, облачно с прояснениями, сухо.
- Одесса: +9...+11°C, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
- Харьков: +7...+9°C, облачно с прояснениями, без осадков.
- Донецк и Луганск: +6...+9°C, без осадков.
- Симферополь: +10...+12°C, облачно, небольшой дождь.
- Бахмут: +6...+8°C, переменная облачность, сухо.
- Мелитополь: +9...+12°C, без осадков.
Погода в Украине 7 ноября: где будет теплее всего и чего ждать7 ноября 2024, 05:53 • 26129 просмотров