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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Погода в Украине: где сегодня ожидать дождей и какая будет температура

Погода в Украине: где сегодня ожидать дождей и какая будет температура

Киев  •  УНН

06:47 • 8296 просмотра

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В Украине сегодня прохладная погода с температурой +7...+9°C, преимущественно без осадков. Небольшие дожди возможны лишь на юге страны, в частности в Одессе и Симферополе.

Сегодня Украину ожидает прохладная, но в основном сухая погода. Средняя температура по Украине будет колебаться в пределах +7...+9°C, местами с незначительными дождями на юге. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

По информации, во многих регионах прогнозируется переменная облачность, лишь на юге местами возможен небольшой дождь.

- Киев: +6...+8°C, облачно с прояснениями, без осадков.

- Львов: +6...+8°C, преимущественно облачно, осадки не прогнозируются.

- Днепр: +8...+10°C, облачно с прояснениями, сухо.

- Одесса: +9...+11°C, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

- Харьков: +7...+9°C, облачно с прояснениями, без осадков.

- Донецк и Луганск: +6...+9°C, без осадков.

- Симферополь: +10...+12°C, облачно, небольшой дождь.

- Бахмут: +6...+8°C, переменная облачность, сухо.

- Мелитополь: +9...+12°C, без осадков.

Погода в Украине 7 ноября: где будет теплее всего и чего ждать7 ноября 2024, 05:53 • 26129 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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