Погода в Украине: где будет теплее всего 25 ноября и чего ожидать
Киев • УНН
В Украине 25 ноября ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +7°C, теплее всего будет во Львове.
25 ноября в Украине сохранится облачная погода с прояснениями, осадков не ожидается. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
- Киев: температура +0..+2°C, облачно с прояснениями, без осадков.
- Львов: температура +5..+7°C, облачно с прояснениями, без осадков.
- Днепр: температура +1..+3°C, облачно с прояснениями, без осадков.
- Одесса: температура +4..+6°C, облачно с прояснениями, без осадков.
- Харьков: температура +0..+2°C, облачно с прояснениями, без осадков.
- Донецк: температура +0..+2°C, облачно с прояснениями, без осадков.
- Луганск: температура +0..+2°C, облачно с прояснениями, без осадков.
- Симферополь: температура +3..+5°C, облачно с прояснениями, без осадков.
- Мелитополь: температура +2..+4°C, облачно с прояснениями, без осадков.
В большинстве регионов температура будет колебаться в пределах +0..+2°C, что сделает этот день достаточно прохладным, но без существенных осадков.
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