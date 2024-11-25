Погода в Украине: где будет теплее всего 25 ноября и чего ожидать

25 ноября в Украине сохранится облачная погода с прояснениями, осадков не ожидается. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

Киев: температура +0..+2°C, облачно с прояснениями, без осадков.

температура +0..+2°C, облачно с прояснениями, без осадков. Львов: температура +5..+7°C, облачно с прояснениями, без осадков.

температура +5..+7°C, облачно с прояснениями, без осадков. Днепр: температура +1..+3°C, облачно с прояснениями, без осадков.

температура +1..+3°C, облачно с прояснениями, без осадков. Одесса: температура +4..+6°C, облачно с прояснениями, без осадков.

температура +4..+6°C, облачно с прояснениями, без осадков. Харьков: температура +0..+2°C, облачно с прояснениями, без осадков.

температура +0..+2°C, облачно с прояснениями, без осадков. Донецк: температура +0..+2°C, облачно с прояснениями, без осадков.

температура +0..+2°C, облачно с прояснениями, без осадков. Луганск: температура +0..+2°C, облачно с прояснениями, без осадков.

температура +0..+2°C, облачно с прояснениями, без осадков. Симферополь: температура +3..+5°C, облачно с прояснениями, без осадков.

температура +3..+5°C, облачно с прояснениями, без осадков. Мелитополь: температура +2..+4°C, облачно с прояснениями, без осадков.

В большинстве регионов температура будет колебаться в пределах +0..+2°C, что сделает этот день достаточно прохладным, но без существенных осадков.

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