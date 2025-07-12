Погода в Украине 12 июля: где ожидать грозы и жару до +38° 12 июля 2025

В субботу, 12 июля, на большей части территории будет наблюдаться переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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По информации синоптиков, на Левобережье, днем и в западных областях атмосферные фронты обусловят местами кратковременный дождь с грозой. На остальной территории будет формироваться поле повышенного давления, что вызовет погоду без осадков.

Ветер слабый, переменных направлений. Температура в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях днем 22-27° тепла; в юго-восточной части сильная жара 35-38°; на остальной территории 28-33° тепла - говорится в сообщении.

В Киеве и области в субботу в основном будет солнечно, осадков не ожидается. Температура воздуха - 25-27°.

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