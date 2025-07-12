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Погода в Украине 12 июля: где ожидать грозы и жару до +38° 12 июля 2025

Киев • УНН

 • 324 просмотра

12 июля в Украине ожидается переменная облачность. На Левобережье и западе возможны кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +22° до +38°.

Погода в Украине 12 июля: где ожидать грозы и жару до +38°

В субботу, 12 июля, на большей части территории будет наблюдаться переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, на Левобережье, днем и в западных областях атмосферные фронты обусловят местами кратковременный дождь с грозой. На остальной территории будет формироваться поле повышенного давления, что вызовет погоду без осадков.

Ветер слабый, переменных направлений. Температура в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях днем 22-27° тепла; в юго-восточной части сильная жара 35-38°; на остальной территории 28-33° тепла

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в субботу в основном будет солнечно, осадков не ожидается. Температура воздуха - 25-27°.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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