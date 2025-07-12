Погода в Україні 12 липня: де очікувати грози та спеку до +38° 12 липня 2025

У суботу, 12 липня, на більшості території буде спостерігатись мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, на Лівобережжі, вдень і в західних областях атмосферні фронти зумовлять місцями короткочасний дощ з грозою. На решті території формуватиметься поле підвищеного тиску, що спричинить погоду без опадів.

Вітер слабкий, змінних напрямків. Температура в західних, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях вдень 22-27° тепла; у південно-східній частині сильна спека 35-38°; на решті території 28-33° тепла - йдеться у повідомленні.

У Києві та області в суботу здебільшого буде сонячно, опадів не очікується. Температура повітря - 25-27°.

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