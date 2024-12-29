Подозреваемый в повреждении кабеля Estlink-2, танкер Eagle S перемещен для проведения детального расследования

Власти Финляндии переместили задержанный танкер, связанный с Россией, ближе к порту.

Передает УНН со ссылкой на Euronews и Turun Sanomat.

Eagle S подозревают в повреждении кабеля электропередачи Estlink 2 между Финляндией и Эстонией на Рождество. Кроме кабеля электропередачи, повреждены четыре телекоммуникационных кабеля, проходящих Финским заливом. Полицейское управление Хельсинки сообщило, что судно, которое было взято на абордаж в четверг, было переведено на внутреннюю якорную стоянку возле порта Порвоо, к востоку от столицы, как более подходящее место для проведения расследования.

Справка

Судно Eagle S под флагом Островов Кука, но в ЕС, и в частности Финляндия называют его частью теневого российского флота танкеров, которые перевозят нефть и газ вопреки международным санкциям, введенным из-за агрессивной войны РФ против Украины.

Напомним,

Власти Финляндии расследуют отключение подводной линии электроснабжения в Эстонию.

Обнаружено повреждение трех дополнительных кабелей связи между Финляндией и Эстонией, кроме ранее поврежденного Estlink 2. Финская компания Fingrid рассматривает возможность диверсии, полиция проверяет окружающие суда.

россия отработала сценарий нападения на Финляндию и страны Балтии с использованием различных видов войск. По данным НАТО, атака может включать удары с моря, суши и воздуха через Мурманск.

Эстония усилит защиту подводной инфраструктуры и планирует привлечь союзников из НАТО