Підозрюваний у пошкодженні кабелю Estlink-2, танкер Eagle S переміщено для проведення детального розслідування

Влада Фінляндії перемістила затриманий танкер, пов'язаний із Росією, ближче до порту.

Передає УНН із посиланням на Euronews і Turun Sanomat.

Eagle S підозрюють у пошкодженні кабелю електропередачі Estlink 2 між Фінляндією та Естонією на Різдво. Крім кабелю електропередачі, пошкоджено чотири телекомунікаційні кабелі, що проходять Фінською затокою. Поліцейське управління Гельсінкі повідомило, що судно, яке було взяте на абордаж у четвер, було переведено на внутрішню якірну стоянку біля порту Порвоо, на схід від столиці, як більш підходяще місце для проведення розслідування.

Довідка

Судно Eagle S під прапором Островів Кука, але у ЄС, та зокрема Фінляндія називають його частиною тіньового російського флоту танкерів, які перевозять нафту і газ всупереч міжнародним санкціям, введеним через агресивну війну рф проти України.

Нагадаємо

Влада Фінляндії розслідує відключення підводної лінії електропостачання до Естонії.

Виявлено пошкодження трьох додаткових кабелів зв'язку між Фінляндією та Естонією, окрім раніше пошкодженого Estlink 2. Фінська компанія Fingrid розглядає можливість диверсії, поліція перевіряє навколишні судна.

росія відпрацювала сценарій нападу на Фінляндію та країни Балтії з використанням різних видів військ. За даними НАТО, атака може включати удари з моря, суші й повітря через Мурманськ.

Естонія посилить захист підводної інфраструктури і планує залучити союзників з НАТО