Подделывали документы для "легализации" за рубежом: разоблачена сеть подпольных типографий

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  22114 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  22837 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  68611 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
  •  85560 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
  •  102035 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
  •  174854 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  131106 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198619 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183022 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191510 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

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16 мая 2024, 08:19  •  344982 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  398028 просмотра

Подделывали документы для "легализации" за рубежом: разоблачена сеть подпольных типографий

Служба безопасности Украины и Национальная полиция обезвредили преступную организацию, которая массово подделывала и продавала документы Украины и ЕС для "легализации" за рубежом, задержав 9 ее членов и разоблачив подпольные типографии в арендованных квартирах и домах.

Общество •   •  8232 просмотра
Подделывали документы для "легализации" за рубежом: разоблачена сеть подпольных типографий

В Донецкой области разоблачили правоохранителей, которые безосновательно насчитали подчиненным почти 3 миллиона боевых доплат

В Донецкой области разоблачены четыре правоохранителя, которые незаконно начисляли и выплачивали боевые надбавки подчиненным, нанеся государству ущерб на сумму более 2,6 миллиона гривен.

Война •   •  9023 просмотра
В Донецкой области разоблачили правоохранителей, которые безосновательно насчитали подчиненным почти 3 миллиона боевых доплат

Рада ушла на перерыв: нардепы требуют поставить на голосование законопроект о запрете УПЦ МП

В заседании парламента объявили перерыв после того, как две фракции требовали проголосовать за законопроект о запрете религиозных организаций, связанных со страной-агрессором.

политика •   •  7895 просмотра
Рада ушла на перерыв: нардепы требуют поставить на голосование законопроект о запрете УПЦ МП

россияне атаковали Херсонскую область с дрона: из-за сброса взрывчатки трое пострадавших

Три пожилые женщины в возрасте 69, 75 и 76 лет пострадали от удара российского беспилотника в Антоновке Херсонской области, получив минно-взрывные травмы и осколочные ранения, и были госпитализированы.

Война •   •  7392 просмотра
россияне атаковали Херсонскую область с дрона: из-за сброса взрывчатки трое пострадавших

Нанес ущерб на 1,5 млн грн: на Закарпатье объявлено подозрение должностному лицу лесхоза

Чиновника лесного хозяйства в Закарпатской области подозревают в нанесении ущерба на сумму 1,5 млн. грн. из-за разрешения на незаконную вырубку 80 деревьев разных пород.

Криминал и ЧП •   •  7481 просмотра
Нанес ущерб на 1,5 млн грн: на Закарпатье объявлено подозрение должностному лицу лесхоза

Нардепы провалили попытки вызвать в парламент членов правительства: что известно

Депутаты не смогли вызвать первого вице-премьер-министра Юлию Свириденко, премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра обороны Рустема Умерова в парламент из-за недостаточного количества голосов.

политика •   •  12331 просмотра
Нардепы провалили попытки вызвать в парламент членов правительства: что известно

Более 30 тысяч инцидентов с начала года: в Украине возросло количество случаев домашнего насилия

Только за первые три месяца 2024 года в Украине было зафиксировано более 30 000 случаев домашнего насилия, что является значительным ростом с начала полномасштабного вторжения.

Общество •   •  11324 просмотра
Более 30 тысяч инцидентов с начала года: в Украине возросло количество случаев домашнего насилия

Генпрокурор: продолжается дискуссия о юридической модели специального трибунала для рф

Совет Европы обсуждается как один из вариантов для создания международного специального трибунала для рассмотрения вопроса преступления агрессии против Украины.

Война •   •  11529 просмотра
Генпрокурор: продолжается дискуссия о юридической модели специального трибунала для рф

В Иране хоронят президента Эбрагима Раиси, который погиб в авиакатастрофе

Ритуальные церемонии, связанные с похоронами президента Ирана Эбрагима Раиси и семерых других погибших в авиакатастрофе, начались во вторник и продлятся до четверга.

Новости Мира •   •  17681 просмотра
В Иране хоронят президента Эбрагима Раиси, который погиб в авиакатастрофе

В Украине с начала вторжения рф из-за вражеских атак разрушено 211 объектов медучреждений - Минздрав

С начала полномасштабной войны в Украине 1604 медицинских учреждения были повреждены, а 211 - полностью разрушены в результате российских атак и обстрелов.

Война •   •  18103 просмотра
В Украине с начала вторжения рф из-за вражеских атак разрушено 211 объектов медучреждений - Минздрав