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Подделывали документы для "легализации" за рубежом: разоблачена сеть подпольных типографий
Служба безопасности Украины и Национальная полиция обезвредили преступную организацию, которая массово подделывала и продавала документы Украины и ЕС для "легализации" за рубежом, задержав 9 ее членов и разоблачив подпольные типографии в арендованных квартирах и домах.
В Донецкой области разоблачили правоохранителей, которые безосновательно насчитали подчиненным почти 3 миллиона боевых доплат
В Донецкой области разоблачены четыре правоохранителя, которые незаконно начисляли и выплачивали боевые надбавки подчиненным, нанеся государству ущерб на сумму более 2,6 миллиона гривен.
Рада ушла на перерыв: нардепы требуют поставить на голосование законопроект о запрете УПЦ МП
В заседании парламента объявили перерыв после того, как две фракции требовали проголосовать за законопроект о запрете религиозных организаций, связанных со страной-агрессором.
россияне атаковали Херсонскую область с дрона: из-за сброса взрывчатки трое пострадавших
Три пожилые женщины в возрасте 69, 75 и 76 лет пострадали от удара российского беспилотника в Антоновке Херсонской области, получив минно-взрывные травмы и осколочные ранения, и были госпитализированы.
Нанес ущерб на 1,5 млн грн: на Закарпатье объявлено подозрение должностному лицу лесхоза
Чиновника лесного хозяйства в Закарпатской области подозревают в нанесении ущерба на сумму 1,5 млн. грн. из-за разрешения на незаконную вырубку 80 деревьев разных пород.
Нардепы провалили попытки вызвать в парламент членов правительства: что известно
Депутаты не смогли вызвать первого вице-премьер-министра Юлию Свириденко, премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра обороны Рустема Умерова в парламент из-за недостаточного количества голосов.
Более 30 тысяч инцидентов с начала года: в Украине возросло количество случаев домашнего насилия
Только за первые три месяца 2024 года в Украине было зафиксировано более 30 000 случаев домашнего насилия, что является значительным ростом с начала полномасштабного вторжения.
Генпрокурор: продолжается дискуссия о юридической модели специального трибунала для рф
Совет Европы обсуждается как один из вариантов для создания международного специального трибунала для рассмотрения вопроса преступления агрессии против Украины.
В Иране хоронят президента Эбрагима Раиси, который погиб в авиакатастрофе
Ритуальные церемонии, связанные с похоронами президента Ирана Эбрагима Раиси и семерых других погибших в авиакатастрофе, начались во вторник и продлятся до четверга.
В Украине с начала вторжения рф из-за вражеских атак разрушено 211 объектов медучреждений - Минздрав
С начала полномасштабной войны в Украине 1604 медицинских учреждения были повреждены, а 211 - полностью разрушены в результате российских атак и обстрелов.