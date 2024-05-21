Подделывали документы для "легализации" за рубежом: разоблачена сеть подпольных типографий

Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали преступную организацию, которая массово подделывала и продавала документы Украины и Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

В результате спецоперации в разных регионах нашего государства задержаны девять участников группировки. Фигуранты предлагали своим клиентам поддельные документы для "легализации" в зарубежных странах, в частности в Евросоюзе, - говорится в сообщении.

Детали

Речь идет о фальшивых паспортах, видах на временное проживание в ЕС, а также водительских удостоверениях и свидетельствах о регистрации авто. Стоимость таких "услуг" составляла от 300 до 700 американских долларов. Сумма зависела от вида и количества подделок. Задокументировано, что за сутки злоумышленники "штамповали" до полусотни заказов.

По данным следствия, преступная организация действовала на территории Киевской, Закарпатской, Харьковской, Одесской, Сумской и Днепропетровской областей.

При этом подпольные типографии были обустроены в арендованных квартирах и собственных квартирах фигурантов в Харькове и Мукачево. Там злоумышленники установили специальное компьютерное оборудование и принтеры для печати на пластиковых карточках с использованием голографической пленки.

Готовую продукцию они предлагали в специально созданных Телеграмм-каналах, а ее отправку заказчикам осуществляли через почтовые сервисы.

Во время обысков по местам пребывания фигурантов и в их подпольных цехах обнаружено:

поддельные документы, оттиски печатей и штампов;

оборудование для изготовления подделки;

компьютерную технику, мобильные телефоны и черновые записи с доказательствами преступной деятельности;

банковские карты, на которые поступали средства от продажи фальшивок.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 255;

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199;

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358.

Одному из организаторов, который скрывается за границей, заочно сообщено о подозрении по таким же статьям Уголовного кодекса Украины.

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