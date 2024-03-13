По Украине рекомендовали подготовить места массового отдыха на воде, в 7 областях продолжают запрет

В Украине решили продлить запрет на массовый отдых на водоемах в 7 областях - Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Харьковской и Херсонской, в целом же областным администрациям рекомендовано определить и должным образом обустроить места такого отдыха. О таком решении Комиссии ТЭБ и ЧС от 13 марта сообщили в правительстве, пишет УНН.

Детали

Комиссия рассмотрела состояние подготовки мест отдыха на водных объектах Украины к принятию отдыхающих.

По информации ГСЧС, основными причинами гибели людей на воде являются состояние алкогольного (наркотического) опьянения, нарушение правил поведения на воде, во время рыбалки, несчастные случаи.

По результатам доклада и с учетом военного положения, как сообщается, Комиссия "решила продлить действие запрета посещения мест массового отдыха населения на водных объектах Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей".

"В целом же, среди прочего, областным и Киевской городской военным (государственным) администрациям рекомендовано определить места массового отдыха населения на водных объектах и обязать руководителей таких мест оборудовать их в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах Украины", - указали в правительстве.

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