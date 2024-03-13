По Украине рекомендовали подготовить места массового отдыха на воде, в 7 областях продолжают запрет

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  58112 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
  •  64274 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
  •  102231 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  105822 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  106058 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  121291 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  120441 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118705 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  29930 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124656 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

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8 марта 2024, 15:00  •  300966 просмотра

По Украине рекомендовали подготовить места массового отдыха на воде, в 7 областях продолжают запрет

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций продлила запрет на посещение мест массового отдыха на водных объектах в нескольких областях Украины из-за военного положения.

Общество •   •  11268 просмотра
По Украине рекомендовали подготовить места массового отдыха на воде, в 7 областях продолжают запрет

рф  не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если ее пригласят – захарова

россия отказывается от участия в предложенной мирной конференции по Украине в Швейцарии, ссылаясь на проукраинскую позицию Швейцарии и поддержку антироссийских санкций.

Война •   •  12333 просмотра
рф  не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если ее пригласят – захарова

Вторая фаза "турне": в легионе "Свобода России" об анонсированных ударах по военных целях в белгороде и курске

Легион "Свобода России" объявил удары по военным объектам в белгородской и курской областях вторым этапом своего "предвыборного турне", направленного на демилитаризацию приграничных районов, откуда ведутся обстрелы украинских городов.

Война •   •  11503 просмотра
Вторая фаза "турне": в легионе "Свобода России" об анонсированных ударах по военных целях в белгороде и курске

В Китай пытались вывезти редкую коллекцию украинских журналов о фотографии 1940-х годов - таможенники

Среди журналов, которые хотели вывезти, были экземпляры из библиотеки Вернадского и экземпляры из личного архива академика Богомольца.

Криминал и ЧП •   •  12019 просмотра
В Китай пытались вывезти редкую коллекцию украинских журналов о фотографии 1940-х годов - таможенники

TikTok грозит потенциальный запрет в США: Палата представителей приняла законопроект

Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов приняла законопроект, который дает китайскому владельцу TikTok, компании ByteDance, шесть месяцев на то, чтобы сбыть свои американские активы или же столкнуться с общенациональным запретом на приложение, которым пользуются около 170 миллионов американцев.

Новости Мира •   •  11749 просмотра
TikTok грозит потенциальный запрет в США: Палата представителей приняла законопроект

Президент Литвы о возможной отправке западных войск в Украину: "Мы должны перестать проводить для себя красные линии"

Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает дискуссии о направлении западных войск в Украину для тренировки украинских солдат и призывает Запад прекратить "рисовать красные линии" из-за страха перед реакцией россии.

Война •   •  14025 просмотра
Президент Литвы о возможной отправке западных войск в Украину: "Мы должны перестать проводить для себя красные линии"

Захватчики меняют этнический состав жителей оккупированных территорий: завозят "гастарбайтеров" со всей россии - Федоров

россияне меняют этнический состав жителей оккупированных территорий, завозя "гастарбайтеров" со всей рф и анонсируют назначение участников "сво" на руководящие должности.

Война •   •  12074 просмотра
Захватчики меняют этнический состав жителей оккупированных территорий: завозят "гастарбайтеров" со всей россии - Федоров

Присвоили более 200 тыс. гривен через купоны для клиентов. Во Львове официантов одного из ресторанов разоблачили на мошенничестве

Официантов львовского ресторана подозревают в присвоении более 200 000 гривен путем злоупотребления купонной системой для клиентов.

Криминал и ЧП •   •  11292 просмотра
Присвоили более 200 тыс. гривен через купоны для клиентов. Во Львове официантов одного из ресторанов разоблачили на мошенничестве

Украинских школьников с оккупированных территорий вывозят в рф на обучение по управлению дронами - Центр нацсопротивления

россия принудительно депортирует украинских подростков с оккупированных территорий в Краснодарский край для обучения управлению беспилотниками и индоктринации в "молодежную армию".

Общество •   •  15043 просмотра
Украинских школьников с оккупированных территорий вывозят в рф на обучение по управлению дронами - Центр нацсопротивления

Испытывал собственноручно переделанный пистолет: в Николаеве мужчине, который стрелял из окна, объявили о подозрении

В Николаеве 50-летний мужчина выстрелил из окна своей квартиры из переделанного пистолета, чтобы проверить его исправность. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  12886 просмотра
Испытывал собственноручно переделанный пистолет: в Николаеве мужчине, который стрелял из окна, объявили о подозрении