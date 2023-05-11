Летний отдых: эксперт рассказал, какие страны остаются популярными и как добраться до аэропортов

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«Есть спрос. Страны не изменились. То есть, Турция, Египет наиболее популярны. Также Европа», - сказал Рудич.

По его словам, особенность путешествий сейчас заключается в том, что вылетать приходится из иностранных аэропортов.

«Отличается не тем в какие страны едут, а через какие. Раньше летали из Борисполя или других аэропортов Украины. Сейчас несколько вариантов как добраться до аэропортов. Наиболее популярные – это через Молдову, Польшу. Есть Румыния как вариант. Чуть позже будут автобусные туры в Болгарии. Видимо, наладят автобусные туры в Турцию, они не достаточно удобны, но возможны», - рассказал Рудич.

Дополнение

В 2022 году доход в Госбюджет от туристической отрасли сократился практически на 31%.

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