Летний отдых: эксперт рассказал, какие страны остаются популярными и как добраться до аэропортов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Наиболее популярными направлениями по поездкам летом для украинцев остаются Турция и Египет. Украинцы в аэропорты могут добраться, в частности, через Молдову, Польшу и Румынию. Об этом сообщил журналисту УНН президент Украинской ассоциации туристических агентств Украины Антон Рудич.
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«Есть спрос. Страны не изменились. То есть, Турция, Египет наиболее популярны. Также Европа», - сказал Рудич.
По его словам, особенность путешествий сейчас заключается в том, что вылетать приходится из иностранных аэропортов.
«Отличается не тем в какие страны едут, а через какие. Раньше летали из Борисполя или других аэропортов Украины. Сейчас несколько вариантов как добраться до аэропортов. Наиболее популярные – это через Молдову, Польшу. Есть Румыния как вариант. Чуть позже будут автобусные туры в Болгарии. Видимо, наладят автобусные туры в Турцию, они не достаточно удобны, но возможны», - рассказал Рудич.
Дополнение
В 2022 году доход в Госбюджет от туристической отрасли сократился практически на 31%.
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