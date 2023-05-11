Літній відпочинок: експерт розповів, які країни залишаються популярними та як добратися до аеропортів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Найбільш популярними напрямками щодо поїздок влітку для українців залишаються Туреччина та Єгипет. Українці до аеропортів можуть дістатися, зокрема, через Молдову, Польщу та Румунію. Про це повідомив журналісту УНН президент Української асоціації туристичних агентств України Антон Рудич.
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«Є попит. Країни не змінилися. Тобто, Туреччина, Єгипет найбільш популярні. Також Європа», - сказав Рудич.
За його словами, особливість наразі подорожей полягає в тому, що вилітати доводиться з іноземних аеропортів.
«Відрізняється не тим в які країни їдуть, а через які. Раніше літали з Борисполя чи інших аеропортів України. Зараз декілька варіантів як дібратися до аеропортів. Найбільш популярні – це через Молдову, Польщу. Є Румунія як варіант. Трохи згодом будуть автобусні тури в Болгарії. Мабуть, налагодять автобусні тури до Туреччини, вони не досить зручні, але можливі», - розповів Рудич.
Доповнення
У 2022 році дохід до Держбюджету від туристичної галузі скоротився практично на 31%.
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