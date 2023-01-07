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The New York Times

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Дослідники пов'язують подорожі далі від дому з кращим здоров'ям

Київ • УНН

 • 417426 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Люди, які більше подорожують за межі свого регіону, почуваються здоровішими, ніж ті, хто залишається ближче до дому, йдеться в новому дослідженні, пише УНН з посиланням на EurekAlert.

Дослідники пов'язують подорожі далі від дому з кращим здоров'ям

Деталі

Важливо, як часто люди подорожують, і коло відвідуваних місць: ті, хто регулярно подорожує на відстані понад 24 км від дому, з більшою ймовірністю повідомляють, що загалом у них добре здоров'я.

Ті, хто подорожує різноманітними місцями, мають більше шансів побачити друзів і родину. Збільшення соціальної активності пов’язане з покращенням здоров’я.

Дослідники кажуть, що результати переконливо доводять необхідність інвестицій у транспортні засоби на середні та далекі відстані, такі як покращення доріг, що обслуговуються, та доступ до поїздів та автобусів.

Дослідження показало, що зв’язок між обмеженнями на подорожі, соціальною активністю та станом здоров’я сильніше виражений серед людей старше 55 років. У цій групі обмеження щодо кількості різних місць, куди люди можуть подорожувати, пов’язані з менш частими контактами з друзями та участю в клубах та товариствах.

Дослідники з Університетського коледжу Лондона (University College London) проаналізували подорожі на півночі Англії, де жителі мають гірші показники здоров'я, ніж у решті Англії, а у багатьох сільських та приміських районах погана транспортна доступність. Статтю опублікували у журналі Transport & Health.

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