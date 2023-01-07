Исследователи связывают путешествия дальше от дома с лучшим здоровьем
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Люди, которые больше путешествуют за пределы своего региона, чувствуют себя здоровее, чем те, кто остается ближе к дому, говорится в новом исследовании, пишет УНН со ссылкой на EurekAlert.
Детали
Важно, как часто люди путешествуют, и круг посещаемых мест: те, кто регулярно путешествует на расстоянии более 24 км от дома, с большей вероятностью сообщают, что в целом у них хорошее здоровье.
Те, кто путешествует по разнообразным местам, имеют больше шансов увидеть друзей и семью. Увеличение социальной активности связано с улучшением здоровья.
Исследователи говорят, что результаты убедительно доказывают необходимость инвестиций в транспортные средства на средние и дальние расстояния, такие как улучшение обслуживаемых дорог и доступ к поездам и автобусам.
Исследование показало, что связь между ограничениями на поездки, социальной активностью и состоянием здоровья сильнее выражена среди людей старше 55 лет. В этой группе ограничения по количеству различных мест, куда люди могут путешествовать, связаны с менее частыми контактами с друзьями и участием в клубах и обществах.
Исследователи из Университетского колледжа Лондона (University College London) проанализировали путешествия на севере Англии, где жители имеют худшие показатели здоровья, чем в остальной Англии, а во многих сельских и пригородных районах плохая транспортная доступность. Статью опубликовали в журнале Transport & Health.