По Херсонской области россияне выпустили 194 снаряда, трое раненых - ОВА

Российские войска за минувшие сутки 32 раза обстреляли Херсонскую область, известно о трех раненых людях, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 32 обстрела, выпустив 194 снаряда, с применением артиллерии, минометов, танков, РСЗО, БпЛА и авиации. По городу Херсон враг направил 26 снарядов (...) Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения - написал Прокудин в соцсетях.

российские военные, по его словам, попали в жилые кварталы населенных пунктов области; медицинское учреждение и припортовую инфраструктуру в Херсоне.

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